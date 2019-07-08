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18:32 08.07.2019

Петр Порошенко после встречи с Дональдом Туском: Отраслевые союзы есть основой дальнейшего прогресса Украины в Европейской интеграции

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Петр Порошенко после встречи с Дональдом Туском: Отраслевые союзы есть основой дальнейшего прогресса Украины в Европейской интеграции

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Продовження курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію – запорука захисту територіальної цілісності і суверенітету України на міжнародному рівні. Дональд Туск – надійний друг України, на якого наша держава точно може покладатись на міжнародній арені у питаннях європейської інтеграції. Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив журналістам після завершення зустрічі з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Києві.

"Зараз для нас є надзвичайно важливо, щоб напрацювання, які були зроблені за останні 5 років, обов’язково були продовжені. Чотири союзи, які були запропоновані мною минулого року – це союз енергетичний, цифровий, шенгенський, митний. Це секторальні союзи, які є основою нашого подальшого прогресу в європейській інтеграції", – зазначив Петро Порошенко.

Посилення співпраці повинне відбутись і у напрямку втілення ключових реформ, які здійснювала команда "Європейської Солідарності" за останні п’ять років, – наголосив Порошенко.  

Крім продовження інтеграції, на саміті Україна-ЄС необхідно узгодити позиції про посилення азовського пакету санкцій після ігнорування Росією рішення Міжнародного трибуналу з морського права, який визнав агресією і злочином атаку на українські кораблі в Керченській протоці. Українські моряки мають повернутись в Україну як герої, а не на умовах Кремля. 

"Важливо було б, щоб під час саміту ми вирішили питання Азовського пакету санкцій – ви пам’ятаєте, що Росія не виконала рішення міжнародного арбітражу в Гамбурзі: не звільнила наших моряків і кораблі. Ми домовлялися і важливо, щоб зараз це було підтримано українською і європейською владою, щоб Азовський пакет санкцій у випадку невиконання Росією цих вимог – він був обов’язково застосований. Сподіваюся, що буде прийнято рішення про фінансування Донбасу і не тільки Донбасу, не тільки азовського узбережжя – ми пропонували і декілька проектів по Херсону, і по Маріуполю. Підтримку Євросоюзом децентралізації, яка вважається однією з найуспішніших реформ, які були започатковані за ці 5 років нашою командою", – заявив Петро Порошенко. 

Теги: #евроинтеграция #порошенко #дональд_туск
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