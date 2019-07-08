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17:13 08.07.2019

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" Коробкова заявляет, что ее незаконно исключили из списка этой партии

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Кандидат в нардепы от "Слуги народа" Коробкова заявляет, что ее незаконно исключили из списка этой партии

Кандидат в народные депутаты Украины, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова утверждает, что ее незаконно исключили из списка партии "Слуга народа".

"Из СМИ вы узнали, что я якобы написала заявление об исключении меня из списка кандидатов в народные депутаты ПП (политической партии) "Слуга народа". Так вот, я никаких заявлений не писала. Написать заявление прошлой датой я также не могу, а вчера на съезде голосовали списком, соответственно, решение съезда является незаконным", - написала она на своей странице в социальной сети Фейсбук в понедельник.

Коробкова сообщила, что поддерживает президента Владимира Зеленского, его попытки изменить страну к лучшему, поддерживает программу, с которой он шел на выборы, "но не поддерживаю олигархов и коррупционные игры, в которые пытаются играть некоторые члены команды президента".

Она утверждает, что после ее принципиальной позиции как эксперта относительно ПриватБанка в игру включились "старые олигархические кланы со своими шавками типа Дубинского и Ко, которые пытались дискредитировать меня фейковыми постами".

По словам Коробковой, начались угрозы ей и ее семье. "Поэтому я обращаюсь ко всем с просьбой защиты меня и мою семью! Я обращаюсь к президенту, которому верю, с просьбой навести порядок внутри партии и доказать стране, что нет никакого влияния олигархов на него и решения его команды! Я готова написать заявление, если мне об этом скажет президент!" - написала она.

Как сообщалось, 7 июля партия "Слуга народа" на третьем этапе своего предвыборного съезда приняла решение об исключении семи кандидатов в народные депутаты из своего избирательного списка. В частности, указывалось, что по собственному желанию из списка была исключена исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Коробкова (№31).

Теги: #елена_коробкова #слуга_народа
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