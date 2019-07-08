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16:41 08.07.2019

Николаевская организация "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявила о выходе из партии Бойко-Медведчука и призвала голосовать за "Оппозиционный блок"

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Николаевская региональная организация политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила о выходе из партии Бойко-Медведчука и призвала своих сторонников голосовать на парламентских выборах за партию "Оппозиционный блок".

Причиной такого поступка стало то, что в проходную часть списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" включены люди из команды Петра Порошенко и одиозный националист Илья Кива. Члены николаевкой организации ОПЗЖ обвинили руководство партии в сговоре с командой бывшего президента. Такие действия, по мнению николаевских оппозиционеров, не соответствуют тем целям и задачам политсилы.

"Последние события с формированием партийного списка показали: партия "За жизнь" полностью отказалась от ранее заявленных принципов, стала послушным исполнителем воли предыдущей власти", - говорится в заявлении региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В региональной ячейке партии заявили, что руководство политсилы в лице Вадима Рабиновича и Сергея Левочкина предоставило команде Порошенко треть условно проходной части списка. "На каких условиях в списке появились люди с абсолютно чуждой нам всем, в первую очередь, огромному числу членов партии идеологией – не важно. Не будем предполагать, что руководство партии получило какие-то финансовые выгоды. Важно другое – так называемая партия "Оппозиционная платформа "а життя" перестала существовать как сила, на которую могут рассчитывать избиратели. Сегодня это – не оппозиционная и не партия", - добавили в партийной организации.

"В Николаевской региональной организации проведено собрание представителей всех районных и городских партийных организаций области. Мы утвердили единогласное решение: выйти из рядов партии "За жизнь" как потерявшей наше доверие. На выборах 21 июля мы призываем принять ответственное и взвешенное решение и поддержать единственную политическую силу, отражающую и защищающую интересы народа Украины - "Оппозиционный блок", - отмечается в заявлении.

Теги: #медведчук #оппозиционный_блок
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