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16:39 08.07.2019

"Самопомич" предлагает защищать обличителей коррупции

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"Самопомич" предлагает защищать обличителей коррупции

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А 25% конфіскованих у корупціонерів коштів віддавати на будівництво лікарень, шкіл і садочків.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер партії Андрій Садовий.

"Три принципи "Самопомочі" у сфері протидії корупції – невідворотність покарання за корупцію, усунення умов корупції та виховання несприйняття корупції", – наголосив Садовий.

Серед першочергових цілей партії у наступній каденції він назвав відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, забезпечення незалежності спеціально створених антикорупційних органів: НАЗК, САП, НАБУ та Антикорупційного суду, повернення в закон вимоги юридичної освіти для генпрокурора.

"І в контексті останніх подій і судових рішень – оновимо суддівський корпус через переформатування органів, які займаються добором суддів; зробимо незалежним і професійним Конституційний суд – через конкурси, які ми пропонуємо, жоден суддя, який допомагав Януковичу узурпувати владу, в Конституційний суд не пройде", – додав Садовий.

Теги: #садовой #самопомич
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