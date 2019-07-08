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15:01 08.07.2019

Петр Порошенко: Телемосты с агрессором, телемосты с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны

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Петр Порошенко: Телемосты с агрессором, телемосты с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны

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Українська влада і суспільство мають дати рішучу відсіч інформаційній диверсії, організованій Путіним і його п’ятою колоною в Україні. Йдеться про ініціативу так званого "телемосту" між українським і російським пропагандистським телеканалом, який знаходиться під санкціями в Україні. Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив журналістам після зустрічі з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

"Мають бути адекватні відповіді на інформаційну диверсію, яка є складовою частиною гібридної війни Російської Федерації проти України. Телемости з агресором, телемости Путіним, з убивцями українського народу є неможливими. Телемости з Росією – очевидно, що це можливо тоді, коли Росія звільнить окуповані території, коли Росія прибере геть свої війська і коли Росія припинить вбивати українців. Якщо вам для цього мало аргументів, які надає українська влада – почуйте голос українського народу: тікайте, заберіться геть з України", – заявив Петро Порошенко.

Він зазначив, що від реакції органів влади і правоохоронців буде залежати, наскільки агресивно надалі діятиме «п’ята колона» за сценаріями Кремля. Питання інформаційної безпеки українців потребує негайного додаткового законодавчого захисту. Важливо, що більшість ініціатив, напрацьованих командою "Європейської Солідарності"  щодо захисту інформаційного простору, підтримав Президент Європейської Ради Дональд Туск.

"Українська влада має зараз продемонструвати свої рішучі дії. Закликаємо негайно скликати Нацраду з питань телебачення та радіомовлення і негайно розглянути та прийняти рішення по ситуації, що склалася в телевізійному просторі. Я б підтримав ініціативу Верховної Ради про скликання позачергового засідання і законодавчого врегулювання заборони мовлення каналів, які мають пряму асоціацію з країною-агресором, принаймні під час війни. І низку інших ініціатив, які дозволять захистити інформаційний простір України від брутальної агресії з боку країни-агресора. Я сьогодні виклав всі ці занепокоєння пану Туску, і мені було надзвичайно приємно, що він підтримав більшість цих ініціатив", – підкреслив Петро Порошенко.

При цьому він закликав нову владу бути більш рішучою в діях щодо продовження курсу інтеграції в Євросоюз, аби не дати втілити сценарії Кремля і не вилучити Україну з порядку денного міжнародної політики.

"Україна має бути високо в порядку денному. Зараз ми маємо ризики, через те, що нова українська влада сама не визначилась, де є місце України. За українську владу ніхто не буде визначатися в Європі. Ми маємо бути більш рішучими і більш наполегливими. На жаль, зараз реалізується те, чого ми не допускали протягом п’яти років – те, що розкручувала російська пропаганда. Це називається "втома від України". Якщо Україна сама не буде битися за своє місце в Європі – ніхто це місце не буде захищати. Для цього нам треба зараз об’єднатися всьому українському народу, щоб ми обов’язкового продовжили наш рух в Європейський Союз", – наголосив Петро Порошенко. 

Теги: #европейская_солидарность #порошенко #телемост
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