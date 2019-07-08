Выборы2019

Выборы

14:19 08.07.2019

Ирина Геращенко: Призываю коллег не ходить на каналы "NewsOne" и 112

2 мин читать
Ирина Геращенко: Призываю коллег не ходить на каналы "NewsOne" и 112

Подается на языке оригинала

Перший заступник голови Верховної Ради, Кандидат в народні депутати від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко під час Погоджувальної Ради звернулась до політиків із закликом оголосити бойкот телеканалам "NewsOne" і 112, які входять в умовний інформаційний холдинг Медведчука – у відповідь на заяву "NewsOne" провести телемост з російським телеканалом "Росія24".

"Я щаслива, що знаходжуся в "чорних списках" цих телеканалів і жодного разу не отримувала від них запрошення на ефіри. Вважаю це знаком якості… А тут сидять ті, хто розповідає досі про Порошенка, а самі весь минулий тиждень

провели в ефірі цих телеканалів – лідери і лідерки деяких фракцій, які не вилазять з цих каналів. І нам тут розповідають, як нам треба жити", – наголосила вона.

Звертаючись до політиків, народний депутат зауважила: "Доведіть не словом, а ділом те, що для вас щось означають цінності. Не ходіть на ці телеканали".

Також політик акцентувала, що окрім бойкоту цих телеканалів, має бути чітка реакція тих служб, які за це відповідають.

"Сьогодні має бути рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Вони не мають права знову займати імпотентну позицію… Хочу нагадати, що після минулого тижня, коли тут ми підняли питання про невидачу Нацрадою ліцензії радіостанції "Армія ФМ" – така ліцензія було отримана. Це означає, що Нацрада іноді слухає позицію Верховної Ради", – резюмувала Ірина Геращенко.

Теги: #112_канал #геращенко #news_one
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:05 25.06.2019
Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ до четверга, когда состоятся слушания по полномочиям россиян - Геращенко

Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ до четверга, когда состоятся слушания по полномочиям россиян - Геращенко

23:45 24.06.2019
Если Россию вернут в ПАСЕ, то в декабре возможно облегчение либо отмена санкций против России со стороны ЕС - Геращенко

Если Россию вернут в ПАСЕ, то в декабре возможно облегчение либо отмена санкций против России со стороны ЕС - Геращенко

22:02 24.06.2019
Геращенко: возвращение РФ в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы

Геращенко: возвращение РФ в ПАСЕ разрушает принципы и ценности Европы

18:04 24.06.2019
Делегация Украины в ПАСЕ подготовила более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении полномочий делегации РФ – Геращенко

Делегация Украины в ПАСЕ подготовила более 200 поправок к проекту резолюции о возвращении полномочий делегации РФ – Геращенко

13:29 19.06.2019
Нардеп Тымчук погиб у себя дома при чистке наградного пистолета - Антон Геращенко

Нардеп Тымчук погиб у себя дома при чистке наградного пистолета - Антон Геращенко

15:17 17.06.2019
Геращенко призывала "всех партнеров по демократическому лагерю" к корректности

Геращенко призывала "всех партнеров по демократическому лагерю" к корректности

18:14 14.06.2019
Владелец "112 Украина" и NewsOne депутат Козак из фракции "Оппоблок" купил ZIK

Владелец "112 Украина" и NewsOne депутат Козак из фракции "Оппоблок" купил ZIK

13:26 12.06.2019
В команде Порошенко надеются, что Рада поддержит кандидатуру Пристайко на пост главы МИД

В команде Порошенко надеются, что Рада поддержит кандидатуру Пристайко на пост главы МИД

16:59 03.06.2019
Лутковская будет вести гуманитарный блок украинской стороны в ТКГ, допускает Геращенко

Лутковская будет вести гуманитарный блок украинской стороны в ТКГ, допускает Геращенко

09:32 31.05.2019
И.Геращенко о стенограмме консультаций 21 мая: ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки

И.Геращенко о стенограмме консультаций 21 мая: ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Офис президента Украины хочет расширить люстрацию на выборные должности

Исследование: Партия "Сила и Честь" и ее лидер Игорь Смешко - среди главных целей черного пиара

Смешко: Посмотрите наше телевидение. Где позтивная инфоррмация об Украине?

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

Бойко: Мы не допустим продажи земли и вернем аграриям льготы по НДС

Верховный суд отменил повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

ЦИК передала информацию «Слуге народа»о двойном гражданстве кандидатов

Смешко: решение суда – политическая манипуляция

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА