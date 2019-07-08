Выборы2019

Выборы

13:11 08.07.2019

Офис президента Украины хочет расширить люстрацию на выборные должности

1 мин читать
Офис президента Украины хочет расширить люстрацию на выборные должности

В Офисе президента готовят законопроект о расширении субъектов люстрации, сообщил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

"Одна из инициатив президента, которую мы дорабатываем сейчас. Многие говорят, что президент противится люстрации. Мы будем вносить законопроект о расширении субъектов, которые подлежат люстрации, включая президента, народных депутатов и всех высших чинов, которые существуют в Украине", - заявил он.

Теги: #люстрация #стефанчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:10 08.07.2019
Офис президента Украины хочет расширить люстрацию на выборные должности

Офис президента Украины хочет расширить люстрацию на выборные должности

12:28 08.07.2019
Президент проводит совещание, вскоре примет решение в защиту информационной безопасности Украины

Президент проводит совещание, вскоре примет решение в защиту информационной безопасности Украины

16:00 05.07.2019
Смешко о люстрации: Вымыли лучших профессионалов

Смешко о люстрации: Вымыли лучших профессионалов

12:49 05.07.2019
Тимошенко считает, что если привлечь к ответственности всех виновных в коррупции, то закон о люстрации будет не нужен

Тимошенко считает, что если привлечь к ответственности всех виновных в коррупции, то закон о люстрации будет не нужен

11:44 04.07.2019
Парубий верит, что КС не отменит закон о люстрации

Парубий верит, что КС не отменит закон о люстрации

11:42 04.07.2019
КС примет промежуточное решение по закону о люстрации и по декоммунизации

КС примет промежуточное решение по закону о люстрации и по декоммунизации

10:23 04.07.2019
У здания КС проходят пикеты разных политсил против отмены закона о люстрации

У здания КС проходят пикеты разных политсил против отмены закона о люстрации

09:25 04.07.2019
Гройсман призывает все ветви власти не допустить прекращение люстрационных процессов в Украине

Гройсман призывает все ветви власти не допустить прекращение люстрационных процессов в Украине

20:11 03.07.2019
"Европейская солидарность" анонсирует акцию под КС, который в четверг рассматривает отмену закона о люстрации

"Европейская солидарность" анонсирует акцию под КС, который в четверг рассматривает отмену закона о люстрации

18:21 03.07.2019
Партия "Голос" против отмены закона о люстрации и настаивает на усилении люстрационного механизма

Партия "Голос" против отмены закона о люстрации и настаивает на усилении люстрационного механизма

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

ПОСЛЕДНЕЕ

Ирина Геращенко: Призываю коллег не ходить на каналы "NewsOne" и 112

Разумков не видит причины исключать из списка "Слуги народа" бизнесмена Холодова из-за того, что он кум супруги Медведчука

Исследование: Партия "Сила и Честь" и ее лидер Игорь Смешко - среди главных целей черного пиара

Смешко: Посмотрите наше телевидение. Где позтивная инфоррмация об Украине?

Семь партий имеют шансы пройти в Раду

Бойко: Мы не допустим продажи земли и вернем аграриям льготы по НДС

Верховный суд отменил повторную жеребьевку номеров партий в избирательном бюллетене

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

ЦИК передала информацию «Слуге народа»о двойном гражданстве кандидатов

Смешко: решение суда – политическая манипуляция

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА