Офис президента Украины хочет расширить люстрацию на выборные должности

В Офисе президента готовят законопроект о расширении субъектов люстрации, сообщил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

"Одна из инициатив президента, которую мы дорабатываем сейчас. Многие говорят, что президент противится люстрации. Мы будем вносить законопроект о расширении субъектов, которые подлежат люстрации, включая президента, народных депутатов и всех высших чинов, которые существуют в Украине", - заявил он.