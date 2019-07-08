Исследование: Партия "Сила и Честь" и ее лидер Игорь Смешко - среди главных целей черного пиара

Подается на языке оригинала

Партія "Сила і Честь" та її лідер Ігор Смешко особисто стали третьою серед усіх політсил ціллю для чорного піару. Про це йдеться у результатах дослідження політичної джинси, що було проведене ГО "Інститут масової інформації" в період з 24 по 28 червня 2019 року в 13 популярних інтернет-медіа.

У досліджених медіа 12% матеріалів з ознаками чорного піару стосувалися особисто Ігоря Смешка та політичної партії "Сила і Честь". Цей показник є третім серед усіх політсил.

Більше половини (52%) матеріалів з ознаками контрагітації були спрямовані проти екс-президента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. На другому місці – контрагітація проти Опозиційного блоку (16%).

Найбільше матеріалів контрагітаційного характеру розміщувалось на сайті Знай.юа – 68% від усіх зафіксованих за період моніторингу матеріалів з ознаками чорного піару.

На контрагітацію проти діючого Президента України Володимира Зеленського припало 8% відсотків від загальної кількості матеріалів.

Окрім того, контрагітацію було також зафіксовано на сайтах 24 каналу (20% від загальної кількості матеріалів з ознаками контрагітації) та Обозреватель (8%), поодинокі матеріали було зафіксовано на сайтах УНІАН та РБК-Україна.