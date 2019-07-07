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13:38 07.07.2019

"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

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"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из своего избирательного списка, в частности, № 31 Коробкову, №71 Боярчука и №99 Соколова

Партия "Слуга народа" на третьем этапе своего предвыборного съезда приняла решение об исключении семи кандидатов в народные депутаты из своего избирательного списка.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", 8 июля юристы партии обратятся в ЦИК с представлением об отмене регистрации этих кандидатов из списка "Слуги народа" в общегосударственном избирательном округе.

Среди них – 99-й номер в списке партии, уроженец Санкт-Петербурга, замглавы Всеукраинского аграрного совета, член Украинской Рады Бизнеса, эксперт "Реанимационного пакета реформ" Михаил Соколов.

Руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук сообщила на своей странице в Facebook, что по результатам постпраймериз, на основании предоставленной гражданами через сайт партии информации, из списка "Слуги народа" были исключены также экс-начальник ГП "Государственный центр информационной безопасности" Роман Боярчук (№71), замдиректора "Компания Ферония", работавшая ранее в "Имексбанке" и банке "Пивденный", Ольга Кавун (№78), кандидат политических наук, журналист, ведущая авторского проекта Business Launch и основатель журнала People IN Анастасия Рагимова (№170), одесский предприниматель Виталий Витикач (№177).

Кроме того, по собственному желанию из списка были исключены исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова (№31) и замдиректора государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности", замглавы правозащитной организации "Мемориал им.Василия Стуса", экс-главный специалист отдела режимно-секретной работы Нацбанка Украины Юрий Баланюк.

Теги: #слуга_народа #соколов
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