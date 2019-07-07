Выборы2019

Выборы

11:36 07.07.2019

ЦИК передала информацию «Слуге народа»о двойном гражданстве кандидатов

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«Слуга народа» получила информацию от ЦИК о двойном гражданстве кандидатов в депутаты Александра Куницкого, Андрея Холодова, Михаила Соколова и Валерия Божика. В комиссии указывают, что за нарушение закона политическую ответственность будет нести партия.

Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко в интервью изданию Цензор.нет. По его словам, информация о двойном гражданстве была получена от небезразличных граждан, общественных деятелей и депутатов. 

«Мы – не следствие. Мы просто предоставили информацию. Это уже политическая ответственность партии, которая сначала говорит, что у нас все белые, хорошие, пушистые, потом будем вычищать списки, потом пост-праймериз... ЦИК отправила письма на политическую партию «Слуга народа». Пусть разбираются», – прокомментировал скандал вокруг гражданства Куницкого заместитель главы комиссии. 

Радченко отметил, что ЦИК не имеет компетенции и оснований проверять законность наличия двойного гражданства, но это может сделать партия «Слуга народа», у которой есть возможность принять соответствующие меры.  

Ранее глава партии Дмитрий Разумков неоднозначно говорил о том, какие действия может предпринять руководство «Слуги народа» в отношении Куницкого. «Я видел эти новости о гражданстве, мы это проверим. Но мы же знаем, как работают черные технологии. Даже если бы выставили вас, я не удивлюсь, чтобы у вас тоже бы появилось немецкое, израильское и немного британского гражданства. Поэтому давайте не рубать с плеча», – заявлял Разумков. 

Тем не менее, пока в партии сомневались в подлинности обвинений в двойном гражданстве, сам кандидат от «Слуги народа» Александр Куницкий открыто подтвердил наличие гражданства Израиля последние 12 лет на встрече с избирателями в Харькове, пишет «Новое время». Куницкий также сказал, что написал заявление в Генеральное консульство Израиля об отказе от паспорта иностранного государства. 

В«Слуге народа» уже были случаи исключения кандидатов в депутаты из партии. Так, в июне политическая сила заявила о том, что в списках больше не будет25-летней Ирины Панченко под №73, которую СМИ прозвали «киевской тусовщицей» из-за ее активной светской жизни.

Кроме того, уже тогда в партии «Слуга народа» проанонсировали съезд в июле, где пообещали «чистки» кандидатов. Прим этом, кто попадет под так называемую «партийную люстрацию» – пока неизвестно. 

В тоже время харьковская общественность выступает с открытыми заявлениями к «Слуге народа» и президенту Владимирскому Зеленского с просьбой снять с регистрации в кандидаты Александра Куницкого. Так, негативно о харьковском блогере и начинающем политике высказались писатель Сергей Жадан, солистка группы KAZKA Александра Зарецкая, известный юрист Леонид Маслов и другие. 

Более того, если часть харьковских общественных деятелей закрывает глаза на нарушение украинского законодательства о едином гражданстве, то они не готовы мирится с заявлениями Александра Куницкого о том, что якобы Крым принадлежит России. Видео было записано на территории аннексированного украинского полуострова кандидатом от «Слуги народа» летом в 2014 году. На нем он высказывает мнение, что Крым якобы часть Российской Федерации. Куницкий сам залил это видео на свой YouTube-канал.

Теги: #мнения2019
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