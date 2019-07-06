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21:06 06.07.2019

Порошенко: Россия обязана немедленно вернуть наших моряков

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Порошенко: Россия обязана немедленно вернуть наших моряков

Россия обязана выдать украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе, немедленно и без каких-либо дополнительных условий, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время встречи с жителями города Надворной на Прикарпатье, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"В соответствии с директивами, которые были подписаны мной как президентом Украины, МИД пошел в арбитраж по свободе судоходства в городе Гамбург. Украина выиграла процесс против России, и суд обязал Россию выдать наших моряков без каких-либо условий, потому что они не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации. Российская Федерация была признана агрессором в Керченском проливе", - напомнил Порошенко.

Порошенко отметил, что все украинские военнопленные с первого же дня отказались признать юрисдикцию России и продолжают оказывать сопротивление кремлевскому режиму. "Их надо было уговаривать: все 24 держатся, не признают юрисдикцию, отказываются давать какие-либо показания следствию и крепко держат украинскую оборону, - отметил лидер "Европейской солидарности".

Порошенко поблагодарил отца Андрея Эйдера, заверив, что команда "Европейской солидарности" будет способствовать освобождению украинских моряков из плена.

"Никогда украинцы не станут на колени перед врагом, как бы трудно не было в российских тюрьмах - никогда они не предадут Украину. Никогда они не признают Крым российским. Никогда они не предадут присягу, потому что так Андрея воспитывал отец…Мы выиграли суд, мы выиграли бой. И я не сомневаюсь, что в ближайшее время наши ребята будут дома", - подытожил Порошенко.

Теги: #порошенко #россия #украина #моряки
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