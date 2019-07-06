Выборы2019

Выборы

14:09 06.07.2019

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

2 мин читать
Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

Шестой апелляционный административный суд в субботу отказал в удовлетворении иска Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии о правомерности регистрации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили кандидатом в народные депутаты Украины по списку партии "Рух новых сил".

"Суд решил: в удовлетворении административного иска Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии (третье лицо – партия Михаила Саакашвили "Рух новых сил") о признании противоправным и отмене постановления (о регистрации Саакашвили - ИФ) … отказать полностью", - зачитал решение суда председательствующий на процессе судья (трансляция велась на странице партии "Рух новых сил" в Фейсбуке).

Суд также постановил взыскать с Партии пенсионеров Украины судебный сбор за подачу административного иска в сумме 1921 грн.

Решение суда вступает в силу после окончания срока на апелляционное обжалование (может быть обжаловано в Кассационном административном суде в составе Верховного суда).

Как сообщил ранее агентству "Интерфакс-Украина" адвокат, член партии "Рух новых сил" Павел Богомазов, истец хотел отменить через суд постановление ЦИК от 29 июня в части регистрации Саакашвили для участия в парламентских выборах 21 июля. В Партии пенсионеров считают, что Саакашвили не проживал в Украине беспрерывно в течение 5 лет как ее гражданин, что является требованием к кандидату в депутаты.

29 июня во исполнение решения Верховного суда ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили".

27 июня Верховный суд принял решение о закрытии производства о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

В июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника. 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

Теги: #саакашвили #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:02 06.07.2019
Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

Суд не удовлетворил иск Партии пенсионеров об отмене регистрации Саакашвили кандидатом в депутаты

23:39 05.07.2019
Суд восстановил в должности мера Конотопа Семенихина

Суд восстановил в должности мера Конотопа Семенихина

21:41 05.07.2019
Суд 6 июля рассмотрит иск Партии пенсионеров Украины о регистрации Саакашвили на выборах в Раду

Суд 6 июля рассмотрит иск Партии пенсионеров Украины о регистрации Саакашвили на выборах в Раду

21:34 05.07.2019
Суд 6 июля рассмотрит иск Партии пенсионеров Украины о регистрации Саакашвили на выборах в Раду

Суд 6 июля рассмотрит иск Партии пенсионеров Украины о регистрации Саакашвили на выборах в Раду

19:47 05.07.2019
Выдававший себя за криминального авторитета, работника СБУ и друга Кличко мошенник приговорен к 7,5 годам тюрьмы

Выдававший себя за криминального авторитета, работника СБУ и друга Кличко мошенник приговорен к 7,5 годам тюрьмы

18:45 05.07.2019
Суд приостановил действие решения Кабмина о праве назначении и увольнения им главы и членов правления "Нафтогаза"

Суд приостановил действие решения Кабмина о праве назначении и увольнения им главы и членов правления "Нафтогаза"

13:21 05.07.2019
Британский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому"

Британский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому"

13:20 05.07.2019
Гройсман раскритиковал решение судьи заблокировать выплату "Нафтогазом" дивидендов за 2018г

Гройсман раскритиковал решение судьи заблокировать выплату "Нафтогазом" дивидендов за 2018г

12:51 05.07.2019
Минздрав обжалует судебное решение о признании противоправной отмены порядка хранения Госреестра медтехники

Минздрав обжалует судебное решение о признании противоправной отмены порядка хранения Госреестра медтехники

12:40 05.07.2019
ДМК объявил о решении суда возбудить процесс банкротства предприятия

ДМК объявил о решении суда возбудить процесс банкротства предприятия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария, а не регистрировать их

Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

ЦИК по решению Верховного суда зарегистрировала Шария и Евтухова кандидатами на выборах в Раду по списку "Партии Шария"

ЦИК по решению Верховного Суда зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Донецкой области

ПОСЛЕДНЕЕ

Члены ЦИК должны отвечать за ущерб госбюджету из-за перепечатки бюллетеней

Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

Александр Вилкул: Мы объединим Украину, которую умышленно пять лет раскалывали вопросами языка, веры и истории

Садовый выступает за национализацию или лишение лицензий "телеканалов Медвечука"

Кузьмин подал в ЦИК жалобу с просьбой отменить регистрацию кандидатом в нардепы Парубия: "Это пиар-ход"

Парубий надеется, что "Европейская солидарность" займет на выборах в Раду второе место

Смешко о люстрации: Вымыли лучших профессионалов

Если не провести повторную жеребьевку, партии-аутсайдеры могут обжаловать результаты выборов - политолог

Юлия Тимошенко и "Батькивщина" последовательно защищают свободу слова и права журналистов

Смешко о разведении сил в Станице Луганской: Это, безусловно, опасность с оперативно-тактичной точки зрения

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА