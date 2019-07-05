Суд 6 июля рассмотрит иск Партии пенсионеров Украины о регистрации Саакашвили на выборах в Раду

Шестой апелляционный административный суд 6 июля рассмотрит иск Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии о правомерности регистрации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили кандидатом в народные депутаты Украины по списку партии "Рух новых сил".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат, член партии Павел Богомазов, истец хочет отменить через суд постановление ЦИК от 29 июня в части регистрации Саакашвили для участия в парламентских выборах 21 июля.

В Партии пенсионеров считают, что Саакашвили беспрерывно не проживал в Украине в течение 5 лет как ее гражданин, что является требованием к кандидату в депутаты.

Как сообщалось, 29 июня во исполнение решения Верховного суда ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили".

27 июня Верховный суд принял решение о закрытии производства о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

В июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.