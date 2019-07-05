Члены ЦИК должны отвечать за ущерб госбюджету из-за перепечатки бюллетеней

Возможная перепечатка избирательных бюллетеней не сорвет внеочередные выборы в Верховную Раду, но за нанесенный госбюджету ущерб должны отвечать члены Центральной избирательной комиссии, принимавшие решение о внесении в бюллетень партии без жеребьевки, заявила бывший министр юстиции Елена Лукаш.

"Поговорим про срыв выборов, друзья мои. Слишком много шума на эту тему. Потому что есть вероятность, что часть бюллетеней придется перепечатывать. Выборы состоятся. А то, что сейчас происходит, по моей оценке, – исключительно вина ЦИК. Полагаю, что ее большая часть скучает за своим "родителем" – Порошенко (пятый президент Украины Петр Порошенко – ИФ), а остальные с болью смотрят, как уходит в небытие любимый "Народный фронт" Яценюка (лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк)", – отметила Лукаш на своей странице в Facebook в пятницу.

По ее словам, из 63 млн 611 тыс. бюллетеней напечатано от 5 до 7 млн, при этом отгрузка бюллетеней еще не началась, а финальным сроком их печати в тендерной документации указано 21 июля.

"Сорвет ли выборы перепечатка пусть даже 11% бюллетеней (7 млн из почти 64 млн)? Нет. Если включатся обе фабрики – и Банкнотка НБУ и ПК "Украина" – все успеют перепечатать. Причинит ли это ущерб госбюджету? Однозначно. И отвечать за ущерб должны члены ЦИК, решившие, что одни субъекты включаются в бюллетень по жеребьевке, а другие – без", - написала Лукаш.

По ее словам, члены ЦИК знали, что нужна будет новая жеребьевка, и что идут суды по этому вопросу. Как отмечает юрист, именно те члены Центризбиркома, которые проигнорировали этот факт, и являются соучастниками попыток сорвать выборы.

Лукаш утверждает, что в происходящем заинтересован сам Порошенко. "Намедни в Каменец-Подольском он заявил, что "наша команда с вами отменила регистрацию Шария" (блогера Анатолия Шария – ИФ). "Наша команда" – это он про ЦИК, понимаете? Он спокойно признался, кто и как принимает решения в этом избирательном процессе", - написала экс-министр юстиции.