Кузьмин подал в ЦИК жалобу с просьбой отменить регистрацию кандидатом в нардепы Парубия: "Это пиар-ход"

Кандидат в нардепы, бывший первый замгенпрокурора (2010-2013гг) Ренат Кузьмин подал жалобу в Центральную избирательную комиссию с просьбой отменить регистрацию кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах председателя Верховной Рады Андрея Парубия, сообщил спикер парламента.

"По Кузьмину. Он подал жалобу снять меня с выборов, потому что, по его мнению, я, используя служебное положение, пытался снять его с регистрации, когда зачитывал свой депутатский запрос с трибуны Верховной Рады. Он считает это попыткой повлиять на избирательный процесс", - сообщил Парубий на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он уточнил, что Кузьмин подал жалобу в ЦИК.

Ранее на пресс-конференции спикер Рады подписал свои пояснения для ЦИК в связи с жалобой Кузьмина. Парубий считает, что юридических перспектив эта жалоба иметь не будет.

"Это пиар-ход", - сказал спикер.