Выборы2019

Выборы

16:10 05.07.2019

Парубий надеется, что "Европейская солидарность" займет на выборах в Раду второе место

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Парубий надеется, что "Европейская солидарность" займет на выборах в Раду второе место

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется, что партия "Европейская солидарность" займет второе место по количеству депутатов на внеочередных выборах в парламент 21 июля.

"Я надеюсь, что по результатам выборов "Европейская солидарность" будет на втором месте и будет иметь мощное и сильное представительство. И наше ключевая задача – не допустить реванша по вопросам национальной идентичности, а вторая задача – объединить всех народных депутатов вокруг концепции по пути в ЕС и НАТО", - сказал Парубий на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Теги: #европейская_солидарность #парубий #выборы
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