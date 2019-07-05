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Смешко о люстрации: Вымыли лучших профессионалов

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Смешко о люстрации: Вымыли лучших профессионалов

(подается на языке оригинала)

В Україні зараз при владі є люди, які закінчили академію ФСБ, закінчили академію зовнішньої розвідки Російської Федерації. І вони абсолютно не підпадали під люстрацію. Про це заявив лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко в ефірі програми "Право на владу" телеканалу "1+1".

"Будь-яку ідею можна зруйнувати в деталях. Хто проти того, що влада, яка призвела до війни і втрати частини нашої території повинна відповідати за це? Перш за все, це політична влада, яка віддавала накази. Сергій Головатий, член Конституційного Суду, який зараз представляє нас у Венеційській комісії. Він, до речі, до того як обійняв цю посаду, був в нашій партії. Безпосередньо він привіз це заключення, де вказано, перше: не може бути колективна відповідальність, тільки персональна. Друге, має бути презумпція невинуватості. Так як зробили люстрацію у нас – вимили останніх кращих професіоналів", — сказав Смешко.

Він навів приклад генерал-лейтенанта Володимира Тимошенка, кандидата від партії "Сила і Честь", який підпав під люстрацію за свою роботу. "В Америці показують фільм як він з 11 закордонними спеціальними службами закрив у Західній Європі десятки нарколабораторій. Багато у нас, в Україні, закрив нарколабораторій, сотні людей заарештовано. У жовтні цей фільм виходить на наші екрани. Він за свою сумлінну роботу поплатився тим, що втратив свою посаду. Його зняли з цього напрямку тодішні корумповані керівники Служби безпеки України. У 2010 році генерала Тимошенко запросили в ООН консультантом по боротьбі з наркотиками. Визнаний в усьому світі! Його запросили створити в Кабінеті Міністрів підрозділ, виявилося, що є обмеження ООН скільки можна завести в країну лікарських наркотичних препаратів, а у нас в 100 разів перевищення. Генерал Тимошенко був люстрований тільки за те, що перекрив ці канали", — наголосив Ігор Смешко.

Лідер партії "Сила і Честь" звернув увагу і на те, хто не підпав під люстрацію, а мав би. "Люстрували тих, хто, припустимо, служив в КДБ. Вибачте, але контррозвідка – одна з самих сильних складових в Службі безпеки України, яка захищала державу до цього часу. У нас зараз при владі є ті, хто закінчив академію ФСБ, закінчив академію зовнішньої розвідки Російської Федерації. І вони абсолютно не підпадали під люстрацію. І це говорю я, який не мав жодного відношення до КДБ, мені немає чого захищати", — зауважив Ігор Смешко.

"Не можна знищувати професіоналів в країні, тим більш якщо їх так мало лишилося, що можна порахувати на пальцях. Такими речами [законом про люстрацію – ред.] повинні займатися професіонали у Верховній Раді і політики, які мають системні знання. Реформи не проводять по схемотехніці, по системотехніці тоді ці закони працюють. Інакше виходить безлад, втрата керованості держави. Ось до чого приводять непрофесіонали і в політиці, і в законодавстві", — підсумував лідер партії "Сила і Честь".

Теги: #люстрация #сила_и_честь #смешко
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