Если не провести повторную жеребьевку, партии-аутсайдеры могут обжаловать результаты выборов - политолог

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Ситуація з "Рухом нових сил" створила правовий прецедент. Щоб убезпечитись від оскаржень та претензій, ЦВК потрібно було повторне жеребкування провести відразу.

Про це пише у себе на сторінці політолог Владислав Дзівідзінський



"Якщо після ручного введення Центральною виборчою комісією до виборчого бюлетеню партії "Рух Нових Сил" не провести повторне жеребкування, то цілком ймовірно учасники виборчого процесу, які не набрали достатньої кількості голосів, будуть оскаржувати результати виборів під приводом порушення процедури нумерації партій у бюлетені", - наголошує експерт.



Дзівідзінський стверджує: ситуація з "Рухом нових сил" створила правовий прецедент, і щоб убезпечитись від оскаржень та претензій, ЦВК потрібно було повторне жеребкування провести відразу.



"Своїм рішенням надати номер одній із політичних партій ЦВК створила підґрунтя для сумнівів у легітимності виборчого процесу. Насправді, особливих перешкод для швидкого проведення повторного жеребкування немає. Тим більше, що керівники поліграфічного комбінату «Україна» заявили, що потужностей для швидкого друку у них достатньо", - пише політолог.



Дзівідзінський підкреслює: в інтересах усіх, щоб повторне жеребкування пройшло якнайшвидше та друк бюлетенів з новою нумерацією було вже розпочато. Оскільки саме оскарження та затяжні судові розгляди з боку ЦВК займуть той самий час, який був би витрачений на друк бюлетенів.