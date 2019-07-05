Выборы2019

Выборы

14:29 05.07.2019

Если не провести повторную жеребьевку, партии-аутсайдеры могут обжаловать результаты выборов - политолог

1 мин читать
Если не провести повторную жеребьевку, партии-аутсайдеры могут обжаловать результаты выборов - политолог

Подается на языке оригинала


Ситуація з "Рухом нових сил" створила правовий прецедент. Щоб убезпечитись від оскаржень та претензій, ЦВК потрібно було повторне жеребкування провести відразу.
Про це пише у себе на сторінці політолог Владислав Дзівідзінський

"Якщо після ручного введення Центральною виборчою комісією до виборчого бюлетеню партії "Рух Нових Сил" не провести повторне жеребкування, то цілком ймовірно учасники виборчого процесу, які не набрали достатньої кількості голосів, будуть оскаржувати результати виборів під приводом порушення процедури нумерації партій у бюлетені", - наголошує експерт.

Дзівідзінський стверджує: ситуація з "Рухом нових сил" створила правовий прецедент, і щоб убезпечитись від оскаржень та претензій, ЦВК потрібно було повторне жеребкування провести відразу.

"Своїм рішенням надати номер одній із політичних партій ЦВК створила підґрунтя для сумнівів у легітимності виборчого процесу. Насправді, особливих перешкод для швидкого проведення повторного жеребкування немає. Тим більше, що керівники поліграфічного комбінату «Україна» заявили, що потужностей для швидкого друку у них достатньо", - пише політолог.

Дзівідзінський підкреслює: в інтересах усіх, щоб повторне жеребкування пройшло якнайшвидше та друк бюлетенів з новою нумерацією було вже розпочато. Оскільки саме оскарження та затяжні судові розгляди з боку ЦВК займуть той самий час, який був би витрачений на друк бюлетенів.

Теги: #жеребьевка #цик #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 05.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию утвердил состав рабочей группы для надзора за соблюдением СМИ законодательства на парламентских выборах

Нацсовет по телерадиовещанию утвердил состав рабочей группы для надзора за соблюдением СМИ законодательства на парламентских выборах

13:06 05.07.2019
В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война

В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война

13:05 05.07.2019
В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война – гендиректор КИУ

В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война – гендиректор КИУ

12:51 05.07.2019
"Слуга народа" 7 июля проведет третий этап съезда для возможного исключения отдельных кандидатов из своего избирательного списка

"Слуга народа" 7 июля проведет третий этап съезда для возможного исключения отдельных кандидатов из своего избирательного списка

12:22 05.07.2019
В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

12:19 05.07.2019
В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

11:36 05.07.2019
Более полусотни кандидатов в нардепы голосовали за "диктаторские законы" 2014 года

Более полусотни кандидатов в нардепы голосовали за "диктаторские законы" 2014 года

10:47 05.07.2019
Риски срыва выборов в Раду из-за решения суда о пережеребъевке партий достаточно серьёзные - КИУ

Риски срыва выборов в Раду из-за решения суда о пережеребъевке партий достаточно серьёзные - КИУ

09:30 05.07.2019
Пережеребьевка партий может привести к срыву выборов

Пережеребьевка партий может привести к срыву выборов

20:25 04.07.2019
Суд постановил провести пережеребьевку партий перед выборами – "Опора"

Суд постановил провести пережеребьевку партий перед выборами – "Опора"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария, а не регистрировать их

Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

ЦИК по решению Верховного суда зарегистрировала Шария и Евтухова кандидатами на выборах в Раду по списку "Партии Шария"

ЦИК по решению Верховного Суда зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Донецкой области

ПОСЛЕДНЕЕ

Юлия Тимошенко и "Батькивщина" последовательно защищают свободу слова и права журналистов

Смешко о разведении сил в Станице Луганской: Это, безусловно, опасность с оперативно-тактичной точки зрения

Известные украинские писатели огласили о своей поддержке "Европейской солидарности" и лично Петра Порошенка

"Слуга народа" 7 июля проведет третий этап съезда для возможного исключения отдельных кандидатов из своего избирательного списка

Генерал Забродский: Мир на украинских условиях - это миротворцы на границе с Россией и полное разоружения незаконных формирований

Юрий Бойко: Мы разорвем коммунальную петлю, которую уходящая власть накинула на шею каждого украинца

Президент Зеленский так ничего и не сделал для освобождения украинских моряков, ‒ "Оппозиционная платформа - за жизнь"

Юлия Тимошенко: Мечтаю дать украинцам счастливую жизнь и знаю, как это сделать

В Раду проходят шесть партий

Волонтер Роман Синицин про главу ОП Богдана: Он оправдывает Клюева и Портнова

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА