Юлия Тимошенко и "Батькивщина" последовательно защищают свободу слова и права журналистов

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Юлія Тимошенко підписала разом із керівниками партій та кандидатами в народні депутати Декларацію на захист свободи слова, яку розробила НСЖУ у партнерстві із українськими журналістами і експертами Міжнародної та Європейської федерації журналістів.

Це відбулося у прямому ефірі програми "Право на владу" на 1+1.

Документ передбачає, що політичні лідери та партії, кандидати у народні депутати України беруть на себе добровільні зобов’язання поважати свободу слова й самовираження, не чинити тиск на журналістів та ЗМІ, не використовувати силові органи для переслідування журналістів, проводити публічні звіти про розслідування правопорушень проти працівників ЗМІ тощо.

Свої публічні зобов’язання захищати свободу слова та права журналістів також взяли голови партій: Дмитро Разумков ("Слуга народу"), Володимир Гройсман ("Українська стратегія"), Ігор Смешко ("Сила і честь"), Анатолій Гриценко ("Громадянська позиція"), Андрій Садовий ("Самопоміч") та Олег Тягнибок ("ВО "Свобода").

Підписи під текстом Декларації також поставили народний депутат Євген Мураєв (очолює список партії "Опозиційний блок") та заступник голови партії ГОЛОС Ярослав Юрчишин (сама політична сила Святослава Вакарчука підтримала Декларацію напередодні).

"Якою би не була політична коаліція у новому парламенті, але абсолютна більшість нових народних депутатів мають захищати і свободу слова, і права журналістів, – переконаний голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Звичайно, цей документ – це лише обіцянка захищати свободу слова, але ці зобов’язання – складова репутації відповідального українського політика".