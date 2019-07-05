Смешко о разведении сил в Станице Луганской: Это, безусловно, опасность с оперативно-тактичной точки зрения

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Після розведення сил у районі Станиці Луганської українські сили відійшли на відстань, яку ще більше не можуть контролювати. Про це заявив лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко в ефірі програми "Право на владу" телеканалу "1+1".

"Щодо розведення сил у районі Станиці Луганської. Це розведення було погоджено ще 22 вересня 2016 року, а втілюють це рішення лише зараз. Чи є загроза у відводі наших військ? Ну очевидно з військової точки зору є. Але ні, це не капітуляція. Це ми виконуємо наші домовленості, що взяли на себе у 2016-му", — заначив Ігор Смешко.

За його словами, безумовно, з військової точки зору є величезна загроза, бо агресор не склав зброю. "Хочеш миру – готуйся до війни: відбудовуй економіку, збройні сили, дипломатію, інформаційну складову. І атакуй агресора, створюй йому проблеми на всіх фронтах. Бо сам агресор використовує слабкість наших чотирьох компонентів – економіки, збройних сил, дипломатії і інформаційної політики", — наголосив лідер партії "Сила і Честь".

Під час свого виступу Ігор Смешко зробив акцент і на побудові мосту у Станиці Луганській, по якому до цього часу немає згоди. "Українська сторона пропонувала пішохідний міст або міст, по якому може проїхати вантажівка до 5 т. Супротивник пропонує побудувати такий міст, через який може пройти танк. Який проект буде реалізовано – це питання вже зараз стоїть. Немає чіткого розуміння, що буде робити сторона агресора з цим мостом. І в них є теоретична можливість швидко побудувати такий міст, через який можуть пройти танки", — заявив політик.

"Зараз ми відійшли на відстань, яку ще більше не можемо проконтролювати. І у нас немає чіткої домовленості щодо параметрів побудови мосту. Це, безумовно, небезпека з оперативно-тактичної точки зору", — підсумував Ігор Смешко.