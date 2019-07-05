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12:52 05.07.2019

"Слуга народа" 7 июля проведет третий этап съезда для возможного исключения отдельных кандидатов из своего избирательного списка

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"Слуга народа" 7 июля проведет третий этап съезда для возможного исключения отдельных кандидатов из своего избирательного списка

Партия "Слуга народа" 7 июля проведет третий этап своего предвыборного съезда для возможного исключения из своего избирательного списка отдельных кандидатов в народные депутаты на парламентских выборах 21 июля.

"В субботу, 6 июля, у делегатов запланировано много встреч с избирателями, поэтому принято решение провести третий этап съезда в воскресенье, 7 июля. На следующий день (8 июля – ИФ) партийные юристы обратятся с представлением в ЦИК об отмене регистрации отдельных кандидатов из списка в общегосударственном округе", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук.

Теги: #список #съезд #слуга_народа
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