В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней

В Центральной избирательной комиссии Украины заявляют, что следствием выполнения решения Шестого апелляционный админсуда о проведении повторной жеребьевки партий на внеочередных выборах в Верховную Раду станет невозможность в срок напечатать необходимое количество бюллетеней.

"В случае необходимости проведения новой жеребьевки следствием будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней Государственным предприятием "Полиграфический комбинат" Украина "по изготовлению ценных бумаг" и обеспечения их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой ЦИК в пятницу днем.

В ЦИК подчеркивают, что не согласны с указанным решением Шестого апелляционного административного суда.

"Обеспечение прав одного субъекта избирательного процесса не может иметь следствием нарушения прав и законных интересов других субъектов избирательного процесса и законного хода избирательного процесса в целом как реализации права избирателей на свободное волеизъявление… ЦИК, учитывая неурегулированность законом ситуации и исходя из основных принципов настоящего демократического избирательного процесса, взвесила все правовые риски и руководствовалась принципом соблюдения "справедливого баланса" и обеспечения права избирателей на свободное и осознанное волеизъявление", - говорится в заявлении.

Комиссия отмечала, что включение в избирательный бюллетень политической партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" под №22 позволяло обеспечить полноценную реализацию этой партией и кандидатами в народные депутаты от этой партии прав и возможностей для участия в избирательном процессе, и не нарушало прав и интересов других партий, кандидатов и иных субъектов и участников избирательного процесса.

Как сообщалось, 29 июня во исполнение решения Верховного суда ЦИК зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Рух Новых сил Михаила Саакашвили", однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня. В жеребьевке приняла участие 21 партия.

30 июня пресс-служба ЦИК сообщила, что "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 без проведения жеребьевки. На совещании Комиссии. В ЦИК указали на то, что во время проведения агитации политические партии широко используют номера, определенные во время жеребьевки, как элемент идентификации политической партии в избирательном бюллетене, поэтому изменение таких номеров может привести к дезориентации избирателя при формировании его воли и искажения волеизъявления.

Позже Саакашвили выступил категорически против повторной жеребьевки по определению номеров политических партий в бюллетенях и заявил, что партия "Рух новых сил" не намерена инициировать проведение каких-либо бюрократических процедур.

4 июля стало известно, что Шестой апелляционный административный суд принял решение провести повторную жеребьевку партий. Об этом сообщила гражданская сеть "Опора" на своей странице в соцсети Facebook со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Татьяну Слипачук, которая также заявила, что ЦИК будет оспаривать решение суда.

В "Опоре" отмечают, что уже напечатано около 5 млн бюллетеней для внеочередных парламентских выборов, запланированных на 21 июля.