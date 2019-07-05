Выборы2019

Выборы

11:10 05.07.2019

Юрий Бойко: Мы разорвем коммунальную петлю, которую уходящая власть накинула на шею каждого украинца

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Юрий Бойко: Мы разорвем коммунальную петлю, которую уходящая власть накинула на шею каждого украинца

Об этом 4 июля на Форуме Мира, который состоялся в Дружковке, заявил основатель Юрий Бойко.

В форуме приняли участие делегации из всех городов Донецкой области и региональные лидеры Донбасса – руководители промпредприятий, депутаты разных уровней, представители бизнеса, общественности, социальной, образовательной и медицинской сферы. Выступая перед собравшимися, Юрий Бойко и Наталия Королевская рассказали о первоочередных шагах Команды Мира после выборов, а также представили кандидата в депутаты от "Оппозиционной платформы - за жизнь" по 49 избирательному округу Валерия Гнатенко.

"Сегодня каждого гражданина нашей страны больше всего беспокоит два вопроса – мир и тарифы. Мы презентовали наш план по достижению мира и реализуем его после выборов. Также мы провели переговоры с Россией о заключении прямых поставок газа, что позволит снизить его стоимость минимум на 25%. Мы разорвем ту коммунальную петлю, которую уходящий режим затянул на шее каждого украинца. Мы понимаем важность этого, мы знаем, как это сделать и мы это сделаем", - подчеркнул Юрий Бойко.

Выступая на Форуме Мира, народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Наталия Королевская отметила, что Команда Мира сделает все для скорейшего прекращения вооруженного конфликта на востоке страны. 

"Нельсон Мандела сказал: воевать и разрушать очень легко. Настоящие герои – это те, кто устанавливает мир и начинает строить. У нас есть уникальный шанс вернуть мир, вернуть нашу страну, которой мы будем гордиться, в которой женщины не будут бояться рожать детей, ведь именно дети – смысл нашей жизни. И то, как мы используем этот шанс, зависит от нас с вами. Наша команда идет побеждать - побеждать нищету, непрофессионализм и неадекватность. И я уверена, с такой командой, победа будет за нами. Верю в вас! Верю в нашу победу! Верю в Донбасс!" - отметила Наталия Королевская.

Представляя Валерия Гнатенко, кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - за жизнь" по 49 округу, в который входят Константиновка, Дружковка и близлежащие населенные пункты, Юрий Бойко отметил его профессиональные качества, за которые жители Дружковки уважают своего мэра.

"Сегодняшний форум очень важен для Донецкой области и 49 округа. Наш кандидат по этому округу Валерий Гнатенко достоин представлять регион в Верховной Раде. Его любят и уважают жители Дружковки, и я уверен, что такого же авторитета но, уже в качестве народного депутата, он добьется и у остальных граждан Украины", - сказал Юрий Бойко.

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко #королевская
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