В Раду могут пройти шесть партий – соцопрос "Агентства общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий"

Проходной барьер в 5% на внеочередных выборах в Верховную Раду могут преодолеть шесть политических сил. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного "Агентством общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий" с 24 июня по 1 июля 2019 года.

Если бы досрочные выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, больше всего респондентов проголосовали бы за партию "Слуга народа": за нее отдали бы голоса 39,3% тех, кто намерен принять участие в голосовании и уже определился с выбором.

Пятипроцентный проходной барьер также преодолели бы партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13,5%), партия "Голос" (8,5%), Всеукраинское объединения "Батькивщина" (7,9%), партия "Европейская солидарность" (7,5%) и за партию "Сила и Честь" проголосовали бы 5,2% определившихся с выбором респондентов.

Остальные партии не преодолевают проходной барьер: за Радикальную партию Олега Ляшко намерены проголосовать 4,1% определившихся с выбором, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 3,6%, за партию "Гражданская позиция" – 3,2%, за партию "Оппозиционный блок" – 1,8%, за Объединение "Самопомич" – 1,3%, за ВО "Свобода" – 1,1%, за остальные партии вместе взятые - 3%.

В ходе исследования было опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме АР Крым и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Опрос репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.