Выборы2019

Выборы

16:04 04.07.2019

Оппозиционный блок преодолевает проходной барьер на выборах в Раду, - соцопрос

2 мин читать

Подается на языке оригинала

Результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією "Active Group" 28-30 червня 2019 року вказують, що прохідний бар’єр можуть подолати шість партій. Окрім "Слуги Народу", яка посідає перше місце в рейтингу, це "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина", "Голос" та "Опозиційний блок". 
За даними соціологів, якщо вибори відбувалися наступної неділі, за партію "Слуга народу" проголосували б 36,5% опитаних (42,1% серед тих, хто визначився). Друге, третє та четверте місця з різницею в межах похибки обіймають "Опозиційна платформа – За життя" з результатом 8,3% (9,6% від тих, хто визначився), "Європейська солідарність" з результатом 8,1% (9,3%) та  ВО "Батьківщина" 6,9% (8%). Партія "Голос" отримала 6,7% голосів (7,8%). Суттєве зростання рейтингу демонструє "Опозиційний блок", який готові підтримати 4,6% опитаних, або 5,3% серед тих, хто визначився. 
"Радикальна партія О. Ляшка" має підтримку 3,3% (3,8), "Громадянська позиція" - 3% (3,5%), "Сила і честь" - 2,5% (2,9%), "Українська стратегія Володимира Гройсмана" -  1,9% (2,2%). 
Інші партії ("Патріот", ВО "Факел", "Незалежність", "Об’єднання Самопоміч", "Партія зелених України", "Партія Шарія", "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", "Сила людей", "Сила права", "Соціальна справедливість", "Аграрна партія України", ВО "Свобода") отримують менше 2%. 
Варто зауважити, що ВО "Свобода" отримавши результат в межах похибки в загальноукраїнському масштабі, в західних областях України має більше 5%, що є статистично значущим. Ще 10,4% опитаних не змогли визначитись з вибором, а 2,9% відмовляються від участі у виборах. 
Лідерами антирейтингу традиційно залишається партія Петра Порошенка "Європейська солідарність", за яку не проголосують 42,2% респондентів. Друге місце за антирейтингом утримує "Опозиційна платформа – За життя", антирейтинг якої виріс за тиждень з 22,1% до 27,4%. Далі практично з однаковим результатом антипатії ідуть "Опозиційний блок" (23,6%) та "Радикальна партія О. Ляшка" (23,4%), ВО "Батьківщина" (21,3%). Далі в списку антирейтингу йдуть ВО "Свобода" (15,4%), "Українська стратегія Гройсмана" (11,7%), "Слуга Народу" (10,0%), "Голос" (8,8%), "Громадянська позиція" (7,0%), Об’єднання "Самопоміч" (6,8%), "Сила і честь"(6,7%). Інші партії з виборчого списку називали 7,1% опитаних. 
Дослідження відбувалось з 27 по 30 червня 2019 року. Загалом опитано 2896 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 1,7%.

Теги: #опросы2019
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:54 04.07.2019
В Раду могут пройти 5 партий – соцопрос Института анализа и прогнозирования

В Раду могут пройти 5 партий – соцопрос Института анализа и прогнозирования

12:32 27.06.2019
К проходному барьеру приближаются несколько новых партий - Active Групп

К проходному барьеру приближаются несколько новых партий - Active Групп

14:39 25.06.2019
В Раду проходят пять партий – общенациональный соцопрос

В Раду проходят пять партий – общенациональный соцопрос

13:14 20.06.2019
В Раду проходят пять партий – соцопрос Института им.Яременко и "Социального мониторинга"

В Раду проходят пять партий – соцопрос Института им.Яременко и "Социального мониторинга"

16:33 19.06.2019
Социологи: УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА демонстрирует электоральный рост, Европейская солидарность Порошенко – на грани проходного барьера

Социологи: УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА демонстрирует электоральный рост, Европейская солидарность Порошенко – на грани проходного барьера

17:29 25.04.2019
Две трети иностранных инвесторов ждут выборов в Раду для решения о возможных инвестициях – опрос

Две трети иностранных инвесторов ждут выборов в Раду для решения о возможных инвестициях – опрос

14:26 25.04.2019
Более трети украинцев ждут от выборов президента появления реального шанса на прекращение войны - опрос на КПВВ

Более трети украинцев ждут от выборов президента появления реального шанса на прекращение войны - опрос на КПВВ

11:39 18.04.2019
Зеленского готовы поддержать во 2-м туре в 2,5 раза больше украинцев, чем Порошенко - опрос "Рейтинга"

Зеленского готовы поддержать во 2-м туре в 2,5 раза больше украинцев, чем Порошенко - опрос "Рейтинга"

15:18 16.04.2019
Социологи определили лидера второго тура

Социологи определили лидера второго тура

13:45 16.04.2019
В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", БПП, "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа –"За жизнь", БПП, "Батькивщина", "Гражданская позиция", "Сила и честь" - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария, а не регистрировать их

Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

ЦИК по решению Верховного суда зарегистрировала Шария и Евтухова кандидатами на выборах в Раду по списку "Партии Шария"

ЦИК по решению Верховного Суда зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Донецкой области

В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

ПОСЛЕДНЕЕ

Юлия Тимошенко: Не дадим распродать землю и создадим условия для развития села

Смешко: С Путиным невозможно вести переговоры без подготовки и аргументов

Юрий Бойко: Мы положим конец издевательствам над угольной отраслью, шахтеры будут получать достойную зарплату и вовремя

Партия Гройсмана демонстрирует тенденцию к росту

ЦИК единогласно отменила регистрацию Клюева кандидатом в нардепы, сообщает аналитик "Опоры"

Кандидаты в депутаты от "Слуги народа" в Киевской области рассказали, зачем идут в парламент

Юлия Тимошенко: Будем энергетичести независимыми - тирифы всегда будут справедливыми

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко написал письма 18-ти руководителям Евросоюза и главам стран, а также правительствам-членам ЕНП

Юлия Тимошенко: Нужно использовать уникальность малых городов как капитал для их развития

"Европейская Солидарность" требует от ЦИК аннулировать регистрацию Клюева и Шария кандидатами в депутаты

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА