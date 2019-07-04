Оппозиционный блок преодолевает проходной барьер на выборах в Раду, - соцопрос

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Результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією "Active Group" 28-30 червня 2019 року вказують, що прохідний бар’єр можуть подолати шість партій. Окрім "Слуги Народу", яка посідає перше місце в рейтингу, це "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина", "Голос" та "Опозиційний блок".

За даними соціологів, якщо вибори відбувалися наступної неділі, за партію "Слуга народу" проголосували б 36,5% опитаних (42,1% серед тих, хто визначився). Друге, третє та четверте місця з різницею в межах похибки обіймають "Опозиційна платформа – За життя" з результатом 8,3% (9,6% від тих, хто визначився), "Європейська солідарність" з результатом 8,1% (9,3%) та ВО "Батьківщина" 6,9% (8%). Партія "Голос" отримала 6,7% голосів (7,8%). Суттєве зростання рейтингу демонструє "Опозиційний блок", який готові підтримати 4,6% опитаних, або 5,3% серед тих, хто визначився.

"Радикальна партія О. Ляшка" має підтримку 3,3% (3,8), "Громадянська позиція" - 3% (3,5%), "Сила і честь" - 2,5% (2,9%), "Українська стратегія Володимира Гройсмана" - 1,9% (2,2%).

Інші партії ("Патріот", ВО "Факел", "Незалежність", "Об’єднання Самопоміч", "Партія зелених України", "Партія Шарія", "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", "Сила людей", "Сила права", "Соціальна справедливість", "Аграрна партія України", ВО "Свобода") отримують менше 2%.

Варто зауважити, що ВО "Свобода" отримавши результат в межах похибки в загальноукраїнському масштабі, в західних областях України має більше 5%, що є статистично значущим. Ще 10,4% опитаних не змогли визначитись з вибором, а 2,9% відмовляються від участі у виборах.

Лідерами антирейтингу традиційно залишається партія Петра Порошенка "Європейська солідарність", за яку не проголосують 42,2% респондентів. Друге місце за антирейтингом утримує "Опозиційна платформа – За життя", антирейтинг якої виріс за тиждень з 22,1% до 27,4%. Далі практично з однаковим результатом антипатії ідуть "Опозиційний блок" (23,6%) та "Радикальна партія О. Ляшка" (23,4%), ВО "Батьківщина" (21,3%). Далі в списку антирейтингу йдуть ВО "Свобода" (15,4%), "Українська стратегія Гройсмана" (11,7%), "Слуга Народу" (10,0%), "Голос" (8,8%), "Громадянська позиція" (7,0%), Об’єднання "Самопоміч" (6,8%), "Сила і честь"(6,7%). Інші партії з виборчого списку називали 7,1% опитаних.

Дослідження відбувалось з 27 по 30 червня 2019 року. Загалом опитано 2896 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 1,7%.