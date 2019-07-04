Выборы2019

Выборы

14:54 04.07.2019

В Раду могут пройти 5 партий – соцопрос Института анализа и прогнозирования

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Проходной барьер в 5% на внеочередных выборах в Верховную Раду могут преодолеть пять политических сил, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Украинским институтом анализа и прогнозирования с 21 июня по 3 июля 2019 года и презентованного в четверг в Киеве.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, больше всего респондентов проголосовали бы на партию "Слуга народа": за нее отдали бы голоса 36,4% тех, кто намерен принять участие в голосовании и уже определился с выбором.

За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали бы 11,3% определившихся с выбором опрошенных, за Всеукраинское объединения "Батькивщина" – 6,8%, за партию "Европейская солидарность" – 6,6%, за партию "Голос" – 6,3%.

Остальные партии не преодолевают проходной барьер: за Радикальную партию Олега Ляшко намерены проголосовать 3,2% определившихся с выбором, за партию "Гражданская позиция" – 3,1%, за партию "Сила и честь" – 2,8%, за партию "Оппозиционный блок "Партия мира и развития" – 1,8%, за ВО "Свобода" – 1,6%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 1,5%, за Объединение "Самопомич" – 1,1%, за остальные партии вместе взятые - 1,4%.

Не намерены принимать участие в выборах 4,4% общего числа опрошенных, затруднились с ответом 11,6%.

В ходе исследования было опрошено 2 тыс 16 респондентов, результаты репрезентативны по полу, возрасту и местом проживания, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Теги: #опросы2019
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