Смешко: С Путиным невозможно вести переговоры без подготовки и аргументов

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Неможливо просто так зустрітися з Володимиром Путіним і поговорити без підготовлених аргументів. Про це заявив лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

"За ним [Путіним] стоїть держава. 300 років ця держава відпрацьовувала процедури. Із будь-якого питання в неї є інституція, яка готує всі ходи", – сказав Смешко.

У той же час він нагадав, що до 2005 року в Україні теж працювали подібні інституції і не було жодного експромту. "До 2005 року ви бачили: Тузла, будь-яке напруження – відразу знімалося. Коли президент Ющенко їхав на переговори з Путіним, йому перед поїздкою давали папку. Він у літаку – "не чіпайте мене". Приходить на переговори, ця папка лежить, він її навіть не відкривав. Його запитують – він просить зробити перерву. Яке ставлення буде після такого? Або яким буде ставлення Путіна до переговорів із колишнім президентом Януковичем? Думаєте, можна закрити прогалину, що стосується його минулого? Потрібні класична освіта й досвід", – наголосив Ігор Смешко.

Голова партії "Сила і Честь" переконаний, що лідер має бути підготовленою людиною, з інструментами з економіки, геополітики, з питань збройних сил. "Коли за тобою стоять серйозні збройні сили, це найбільший аргумент для наших колег. Від часів Олександра ІІІ в Росії відомо домінанту: у Росії немає друзів, окрім армії та флоту. Далі – інформаційна складова. Необхідно добре знати слабкі сторони. В інформаційному полі в нас безліч тем, де ми можемо серйозно протистояти. Але все це треба знати. Неможливо прийти і про все прочитати у крихітній записці", – зазначив політик.