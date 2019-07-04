Юрий Бойко: Мы положим конец издевательствам над угольной отраслью, шахтеры будут получать достойную зарплату и вовремя

Об этом основатель "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко заявил в Лисичанске, который он посетил в рамках рабочей поездки по Луганской области в среду, 3 июля.

Он отметил, что с шахтами сложилась критическая ситуация. "Такого идиотизма не было никогда. Когда я был министром энергетики, то даже мыслей ни у кого не могло быть, чтобы не платить зарплаты, отключать шахты от электроэнергии. Шахты работали, зарплата горнорабочего была 12 тыс. гривен, т.е. 1,5 тыс. долларов. И они не думали о том, чтобы ехать в Польшу или Россию на заработки", – сказал основатель "Оппозиционной платформы – за жизнь".

"То, как над угольной отраслью издевались последние пять лет – это преступление. Мы это исправим, обеспечим поддержку отрасли, выплатим долги по зарплате шахтерам и впредь не допустим возникновения задолженностей", – подчеркнул Юрий Бойко.

Для предприятий Луганщины особо остро стоит вопрос восстановления торгово-экономических связей с ближайшими соседями, – это, прежде всего, российский рынок.

"Очень много предприятий в Луганской области было ориентировано на рынок России. И когда начались взаимные санкции, то некоторые предприятия потеряли половину объемов продаж, потому что не могут поставлять товары в РФ. Поэтому прекращение политики обоюдных санкций и восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ закреплено в программе партии. Экономический прагматизм должен стать основой деятельности новой Верховной Рады и сформированного ею правительства", – подчеркнул кандидат в премьер-министры от "Оппозиционной платформы – за жизнь".

Юрий Бойко представил кандидата от "Оппозиционной платформы – за жизнь" по 107-му округу Эдуарда Щеглакова.

Эдуард Щеглаков много лет проработал в системе образования, был учителем истории, директором школы, депутатом и секретарем Лисичанского горсовета. Он пользуется доверием людей, досконально знает проблемы города.

"Вы все его знаете, он был с вами в самое тяжелое время. Эдуард Щеглаков никуда не уезжал и не уедет, будет так же отстаивать ваши интересы. Я ему доверяю и хочу, чтобы вы поддержали его на выборах. Эдуард Щеглаков – настоящий человек дела, и я уверен, что в Верховной Раде он продемонстрирует эффективную работу на благо Луганщины и всей Украины", – сказал Юрий Бойко.

Юрий Бойко, Эдуард Щеглаков, народный депутат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Сергей Дунаев вместе с горожанами возложили цветы Братской могиле советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну.

Напомним, что согласно соцопросу, проведенному 12-20 июня Социологической группой "Рейтинг", чаще всего будущим премьер-министром респонденты видят Юрия Бойко, которого назвали 13% украинцев. Также в тройку лидеров входят Юлия Тимошенко (11%) и Владимир Гройсман (10%). Социсследование проводилось среди жителей Украины старше 18 лет. В опросе приняли участие 6 тысяч человек. Погрешность выборки не превышает 1,3%.