Партия Гройсмана демонстрирует тенденцию к росту

Новосозданная партия Владимира Гройсмана - "Украинская стратегия" - стремительно наращивает политический рейтинг. В начале избирательной кампании уровень поддержки "Украинской стратегии" составлял около 1,7%, а за три недели до выборов вырос до 3,6%. При этом уверенное лидерство в рейтинге электоральных симпатий сохраняет партия "Слуга народа" - 39,3%, второе место у "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 13,5%.



Об этом сообщает "Агентство общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий", ссылаясь на результаты социологического опроса.



Исследование электоральных симпатий проводилось в период с 24 июня по 1 июля этого года во всех регионах Украины за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. В соответствии с полученными результатами, "Украинскую стратегию" Гройсмана за три недели до выборов выразили готовность поддержать 3,6% респондентов, среди тех, кто определился и точно пойдет на выборы. При этом, еще неделю назад социологи оценивали поддержку “Украинской стратегии” на уровне 1,7%.



В то же время, социологи отмечают: если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то из тех украинцев, кто планирует голосовать и уже определился со своим выбором, за партию "Слуга народа" отдали бы свои голоса 39,3%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 13,5%, партию "Голос" - 8,5%, ВО "Батькивщина" - 7,9% и партию "Европейская Солидарность" - 7,5%.