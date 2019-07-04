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07:14 04.07.2019

ЦИК единогласно отменила регистрацию Клюева кандидатом в нардепы, сообщает аналитик "Опоры"

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ЦИК единогласно отменила регистрацию Клюева кандидатом в нардепы, сообщает аналитик "Опоры"

Центральная избирательная комиссия на заседании в среду единогласно отменила регистрацию бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на одномандатном избирательном округе №46, сообщил аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев.

"Аргументы отмены регистрации Клюева (информация из заседания ЦИК): свидетели Госохраны Януковича свидетельствуют, что Клюев сопровождал бывшего президента при пересечении границы с РФ; в декабре 2016 Клюев участвовал в заседаниях суда в Москве; международная почта от следственных неоднократно не доходило Клюеву в Донецке; адвокаты и сам Клюев просили информировать по адресу в Московской области; по данным СБУ, Клюев выехал за пределы территории Украины в 2014, после этого официальные пункты пересечения границы не пересекал", - написал Клюжев на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером.

Как сообщалось, 2 июля ЦИК приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. В ЦИК заявили, что приняли такое решение во исполнение решения Верховного суда, который признал ненадлежащими доказательства, на основании которых Центризбирком ранее оказал им в регистрации. В Верховном суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать Клюева и Шария, а лишь обязал продолжить рассмотрение их документов,

Затем секретарь ЦИК Наталия Бернацкая сообщила, что Центризбирком может пересмотреть решение о регистрации Клюева и Шария, если в ближайшее время получит доказательства проживания этих лиц за пределами Украины в течение последних 5 лет.

В тот же день на Майдане Независимости прошла акция протеста против решения о регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы. Акция собрала около тысячи человек, включая большое количество журналистов, общественных активистов и некоторых политиков.

Теги: #цик #клюев
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