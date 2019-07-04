Кандидаты в депутаты от "Слуги народа" в Киевской области рассказали, зачем идут в парламент

Кандидаты в народные депутаты от "Партии слуга" народа по 9 одномандатным округам в Киевской области рассказали о целях, с которыми идут в Верховную Раду.

"Предложенные кандидаты – перспективные, ответственные и коммуникабельные люди. Среди них есть специалисты различных сфер деятельности: юристы, предприниматели, финансист и даже кандидат политических наук. Эти люди имеют разные планы по улучшению ситуации в своих округах, но одновременно они все четко осознают, что слуга народа должен нести ответственность за сказанные слова", - отметил на пресс-конференции в среду глава партии Дмитрий Разумков.

Кандидат в округе №90, предприниматель в транспортной сфере Юрий Нестерчук убежден, что для кардинального изменения системы власти и искоренения коррупции в стране необходимо объединять и консолидировать усилия депутатов всех уровней – от городского совета до Верховной Рады, и быть единой командой. "Я выступаю за снятие депутатской неприкосновенности, принятие закона о привлечении чиновников к ответственности за незаконное обогащение", - отметил он.

Финансист и предприниматель Олег Дунда (округ № 91) много лет проработал в банковской сфере, в частности, в банке "Украина" и ПриватБанке, на данный момент является директором строительной компании ООО "А.В.С." (Киев). Он ставит перед собой две главные задачи: полное очищение власти от коррупции и эффективное представительство интересов избирателей на национальном уровне.

Баллотирующийся в округе № 92 кандидат политических наук и юрист, профессор Киевского национального университета Валерий Колюх отметил, что решил присоединиться к команде президента Владимира Зеленского и предложить свои знания и опыт народу Украины, чтобы страна наконец-то стала на "путь внедрения европейских ценностей и стандартов для справедливости и благосостояния людей"

Тележурналист и юрист по образованию, замдиректора строительного комбината Анна Скороход (округ № 93) ставит целью добиться того, чтобы каждый гражданин Украины имел реальное влияние на власть, и страна "уверенно шла к прямой демократии".

Продюсер программ "Секретные материалы", "Украинские сенсации" и ведущий программы "Гроши" на телеканале "1+1", журналист-расследователь Александр Дубинский (округ №94) в Раде планируют добиваться "настоящей, а не декларативной борьбы с коррупцией, реальной децентрализации, увеличения средств местных бюджетов и внедрение механизмов, которые сделают невозможным злоупотребления со средствами громады со стороны чиновников".

Замдиректора строительной компании Александр Горобец (округ № 95), который имеет три высших образования по экономике, правоведению и государственному управлению, почти двадцать лет работает в регионе в области архитектуры и градостроительства. "В частности, был среди разработчиков системы внедрения электронных сервисов по созданию единого реестра государственного земельного кадастра. Этот опыт пригодится при воплощении инициативы президента Украины Владимира Зеленского "Государство в смартфоне", - надеется он.

Специальный корреспондент, журналист-расследователь канала "1+1" Ольга Василевская-Смаглюк (округ №96) работает сейчас над докторской диссертацией, посвященной проблемам теневой экономики и политических механизмов ее поддержки в современной Украине. "Общество устало от старых политиков. Общество надеется на молодежь, которая выросла уже в независимой Украине, ориентированную на европейские ценности и не слишком обеспокоенную вопросами личного обогащения", - считает она.

Директор охранной компании "Галид" Николай Галушко (округ № 97) отметил, что никогда не был в политике, но сложилась такая ситуация в нашей стране, что он "просто не смог стоять в стороне". "Я откликнулся на призыв "Команды Зе" и просто зарегистрировался в волонтеры через соответствующую страницу в Интернете. И я стал доверенным лицом Владимира Зеленского на выборах президента. Теперь я хочу попасть в Верховную Раду, чтобы показать украинскому народу, что изменения к лучшему для нашей страны возможны", - подчеркнул он.

Директор торговой компании "Грант", депутат Киевского облсовета от "Самопомичи" Сергей Бунин (округ № 98) отметил, что "Слуга народа" предложила ему присоединиться к партии и баллотироваться в народные депутаты, на что он "согласился без раздумий". "Я иду в украинский парламент отстаивать права всех живущих в моем округе и всех украинцев, потому что я украинец и мечтаю о богатой стране", - указал он.