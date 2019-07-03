Выборы2019

Выборы

18:30 03.07.2019

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко написал письма 18-ти руководителям Евросоюза и главам стран, а также правительствам-членам ЕНП

3 мин читать
Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко написал письма 18-ти руководителям Евросоюза и главам стран, а также правительствам-членам ЕНП

Подается на языке оригинала

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав лідерів європейських країн подвоїти зусилля і тиск на Росію, щоб Москва звільнила українських заручників. А також, щоб Європа зберегла режим санкцій стосовно Росії до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Про це п’ятий Президент України написав у листах до 18 керівників Євросоюзу, а також очільників держав і урядів, які є членами Європейської Народної Партії, зокрема, голові Європейської Ради Дональду Туску, голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. 

"Вчора я направив лист керівникам країнам-членам Ради Європи. Бо я не можу мовчати, моя команда не може мовчати – ми закликали повернутися до питань запровадження санкцій. Ми закликали політичні сили в Україні підписати Євроатлантичну Хартію, щоб зафіксувати наш рух в Євросоюзу. Бо наш рух в ЄС – це є верховенство права, демократія, вільні вибори, свобода слова і добробут людей, а рух в НАТО – це безпека та повернення наших хлопців з фронту додому, бо пліч-о-пліч з ними будуть представники 30 країн", – наголосив Петро Порошенко під час виступу на Вінниччині.

Крім того, Петро Порошенко у листі до європейських лідерів нагадав, що Парламентська Асамблея Ради Європи "була створена для того, щоб бути на сторожі прав людини і фундаментальних свобод, руйнує власні правила і ставить під загрозу свій міжнародний статус, запрошуючи Російську Федерацію повернутися до Асамблеї".

Петро Порошенко наголосив, що повернення делегації РФ відбувається у той самий час, коли Росія продовжує військову агресію на Донбасі, розгортає нові репресії в окупованому Криму, відмовляється виконати обов’язковий наказ Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою звільнити 24 українських моряків, як і заперечує нові докази причетності Росії до збиття МН17, що забрало 298 невинних життів. Також лідер "Європейської Солідарності" нагадав, що Російська Федерація не виконала жодної з попередніх вимог, ухвалених ПАРЄ.

"Сьогодні член нашої команди, Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи сюди в Україну для спостереженням на виборах. Чому? Бо не може країна агресор спостерігати, як ми проводимо парламентські вибори. Це вони будуть нас вчити демократії? Ми маємо діяти рішуче – тільки від наших опонентів ми не чуємо жодного коментаря, вони не збираються боронити державу, їм нема що сказати", – наголосив Порошенко.

П’ятий Президент України глибоко обурений тим, що основним фактором у поверненні Росії до ПАРЄ стало фінансове питання. 

"Ганебним є те, що замість того, щоб закликати Росію дотримуватися фундаментальних принципів і норм Ради Європи, єдиним закликом до Москви є вимога відновити виплату фінансових внесків до бюджету Організації. Це очевидний вибір між цінностями та ціною", – написав Петро Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" переконаний, що мета, яку Москва переслідує в ПАРЄ, – "це не поліпшення стандартів прав людини, ані підтримка громадянського суспільства, ані виконання рішень Європейського суду з прав людини на території Російської Федерації". Петро Порошенко впевнений, що Кремль прагне підірвати потугу демократичної спільноти у захисті верховенства права, нав’язати гібридний нарратив з трибуни ПАРЄ, а також отримати індульгенцію для своїх наступних міжнародних злочинів.

Теги: #евросоюз #порошенко #европейская_солидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:22 03.07.2019
"Европейская Солидарность" требует от ЦИК аннулировать регистрацию Клюева и Шария кандидатами в депутаты

"Европейская Солидарность" требует от ЦИК аннулировать регистрацию Клюева и Шария кандидатами в депутаты

15:15 03.07.2019
Члены ЦИК от партии Порошенко голосовали против регистрации Клюева кандидатом в нардепы

Члены ЦИК от партии Порошенко голосовали против регистрации Клюева кандидатом в нардепы

14:14 03.07.2019
Большинство сторонников "Евросолидарности" и "Голоса" поддерживают введение миротворцев на оккупированные территории Донбасса

Большинство сторонников "Евросолидарности" и "Голоса" поддерживают введение миротворцев на оккупированные территории Донбасса

16:53 02.07.2019
Портнов заявляет, что инициировал расследования в Панаме и на ряде островов дел по якобы связанным с Порошенко офшорам

Портнов заявляет, что инициировал расследования в Панаме и на ряде островов дел по якобы связанным с Порошенко офшорам

16:38 02.07.2019
Счет избирательного фонда ВО "Батькивщина" открыт в Мегабанке, "Европейской Солидарности" в МИБе, "Слуги народа" в банке "Глобус"

Счет избирательного фонда ВО "Батькивщина" открыт в Мегабанке, "Европейской Солидарности" в МИБе, "Слуги народа" в банке "Глобус"

16:38 02.07.2019
Счет избирательного фонда ВО "Батькивщина" открыт в Мегабанке, "Европейской Солидарности" в МИБе, "Слуги народа" в банке "Глобус"

Счет избирательного фонда ВО "Батькивщина" открыт в Мегабанке, "Европейской Солидарности" в МИБе, "Слуги народа" в банке "Глобус"

09:36 02.07.2019
Порошенко призывает все политические силы подписать Евроатлантическую хартию

Порошенко призывает все политические силы подписать Евроатлантическую хартию

14:04 01.07.2019
"Евросолидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени Жукова

"Евросолидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени Жукова

10:59 01.07.2019
После возвращения РФ в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

После возвращения РФ в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

10:58 01.07.2019
После возвращения РФ в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

После возвращения РФ в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария, а не регистрировать их

Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

ЦИК по решению Верховного суда зарегистрировала Шария и Евтухова кандидатами на выборах в Раду по списку "Партии Шария"

ЦИК по решению Верховного Суда зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Донецкой области

В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

ПОСЛЕДНЕЕ

Юлия Тимошенко: Будем энергетичести независимыми - тирифы всегда будут справедливыми

Юлия Тимошенко: Нужно использовать уникальность малых городов как капитал для их развития

Партия "Голос" против отмены закона о люстрации и настаивает на усилении люстрационного механизма

Вокалистка группы КАZKA обратилась к Зеленскому из-за кандидата в Харькове

Нардепа Святаша забросали яйцами после эфира на телевидении в Харькове

В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария, а не регистрировать их

Стефанчук: идея достойного и богатого украинца может объединить нацию

Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Новинский: для мира и выполнения Минских соглашений необходим новый состав парламента

Против лидера гонки на 25 округе в Днепре пытались применить "клона" - СМИ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА