Выборы2019

Выборы

18:26 03.07.2019

Юлия Тимошенко: Нужно использовать уникальность малых городов как капитал для их развития

1 мин читать
Юлия Тимошенко: Нужно использовать уникальность малых городов как капитал для их развития

Подается на языке оригинала

Держава має стимулювати розвиток малих міст, розширюючи їхні можливості для громадян і громад. 

Про це Юлія Тимошенко сказала, перебуваючи з робочим візитом у Жовкві, де вона відвідала Історико-архітектурний заповідник і Жовківський замок.

Лідер "Батьківщини" зауважила, що якщо держава фінансувати розвиток малих міст з цікавими історичними пам’ятками, це дасть можливість розвивати туризм, і як наслідок – поповнювати дохідну частину бюджету. Адже у світі  достатньо прикладів, коли міста живуть і квітнуть за рахунок туризму, зауважила політик.

"Розвиток туризму може привести до того, що не держава фінансуватиме місто, а місто саме зможе давати кошти у дохідну частину бюджету. Весь світ бореться за туристів. Якщо держава оцінить скарб і вкладеться, це може віддатися доходами громаді", – сказала Голова партії.

Юлія Тимошенко також зауважила, що перед цим держава повинна вкладати гроші в реконструкцію міст, зокрема історичних пам’яток, у модернізацію інфраструктури і в рекламу, щоб туристи з інших країн знали про те, які скарби насправді є в Україні.

Теги: #тимошенко #батькивщина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:43 03.07.2019
Юлия Тимошенко: Будем энергетичести независимыми - тирифы всегда будут справедливыми

Юлия Тимошенко: Будем энергетичести независимыми - тирифы всегда будут справедливыми

16:38 02.07.2019
Счет избирательного фонда ВО "Батькивщина" открыт в Мегабанке, "Европейской Солидарности" в МИБе, "Слуги народа" в банке "Глобус"

Счет избирательного фонда ВО "Батькивщина" открыт в Мегабанке, "Европейской Солидарности" в МИБе, "Слуги народа" в банке "Глобус"

16:38 02.07.2019
Счет избирательного фонда ВО "Батькивщина" открыт в Мегабанке, "Европейской Солидарности" в МИБе, "Слуги народа" в банке "Глобус"

Счет избирательного фонда ВО "Батькивщина" открыт в Мегабанке, "Европейской Солидарности" в МИБе, "Слуги народа" в банке "Глобус"

14:37 01.07.2019
Тимошенко рассказала, как Зеленскому защитить ГТС

Тимошенко рассказала, как Зеленскому защитить ГТС

20:58 28.06.2019
Тимошенко высказывается за принятие новой Конституции на референдуме

Тимошенко высказывается за принятие новой Конституции на референдуме

11:25 28.06.2019
Тимошенко о "перепалке" президента и главы МИД: Стыдно, больно и очень опасно для государства

Тимошенко о "перепалке" президента и главы МИД: Стыдно, больно и очень опасно для государства

18:12 27.06.2019
Тимошенко и Тейлор обсудили ситуацию на Донбассе, аннексию Крыма и вопросы защиты переселенцев

Тимошенко и Тейлор обсудили ситуацию на Донбассе, аннексию Крыма и вопросы защиты переселенцев

15:17 27.06.2019
Юлия Тимошенко призвала к объединению Политические силы, которые являются сторонниками изменений

Юлия Тимошенко призвала к объединению Политические силы, которые являются сторонниками изменений

11:28 27.06.2019
Чаще других будущим премьером украинцы видят Бойко, Тимошенко и Гройсмана

Чаще других будущим премьером украинцы видят Бойко, Тимошенко и Гройсмана

13:49 25.06.2019
Счетная палата приняла к рассмотрению обращение Тимошенко по банкротству ГТС

Счетная палата приняла к рассмотрению обращение Тимошенко по банкротству ГТС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария, а не регистрировать их

Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

ЦИК по решению Верховного суда зарегистрировала Шария и Евтухова кандидатами на выборах в Раду по списку "Партии Шария"

ЦИК по решению Верховного Суда зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Донецкой области

В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

ПОСЛЕДНЕЕ

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко написал письма 18-ти руководителям Евросоюза и главам стран, а также правительствам-членам ЕНП

"Европейская Солидарность" требует от ЦИК аннулировать регистрацию Клюева и Шария кандидатами в депутаты

Партия "Голос" против отмены закона о люстрации и настаивает на усилении люстрационного механизма

Вокалистка группы КАZKA обратилась к Зеленскому из-за кандидата в Харькове

Нардепа Святаша забросали яйцами после эфира на телевидении в Харькове

В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария, а не регистрировать их

Стефанчук: идея достойного и богатого украинца может объединить нацию

Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Новинский: для мира и выполнения Минских соглашений необходим новый состав парламента

Против лидера гонки на 25 округе в Днепре пытались применить "клона" - СМИ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА