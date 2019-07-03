"Европейская Солидарность" требует от ЦИК аннулировать регистрацию Клюева и Шария кандидатами в депутаты

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Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" звернулася з відкритим листом до Центральної виборчої комісії з вимогою переглянути рішення про реєстрацію кандидатами в народні депутати України Андрія Клюєва та Анатолія Шарія.

"Шановні члени Центральної виборчої комісії! Партія "Європейська солідарність" вважає неприпустимою реєстрацію кандидатами в народні депутати України ексглави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва та одіозного українофоба-пропагандиста Анатолія Шарія.

Очевидно, що Клюєв і Шарій п’ять останніх років не проживали в Україні. Достатньо перевірити в Інтернеті відкриті джерела для підтвердження того, що ці двоє ховалися від правосуддя за кордоном. У 2014 році Андрій Клюєв втік до Москви разом зі своїм патроном Януковичем. Крім того, проти ексглави АП була порушена кримінальна справа, а Генпрокуратура має затримати Клюєва у разі перетину держкордону України. Анатолій Шарій також знаходиться під слідством, він втік з країни у 2012 році і був оголошений у всеукраїнський розшук. Після цього постійно проживав у країнах Європи.

Їхня участь у виборах, як і одіозного заступника Генпрокурора Рината Кузьміна, є свідченням спроби реваншу та глибокого нехтування правом і здоровим глуздом.

Це вимога не лише нашої політичної сили, а й усього патріотичного українського суспільства, яке глибоко обурене рішенням ЦВК. Навіть окремі члени Комісії називали рішення про реєстрацію Клюєва та Шарія зрадою національних інтересів та зневагою до пам’яті загиблих героїв під час Революції Гідності та у боях проти російських окупантів.

Інформуємо вас, що представники "Європейської Солідарності" звернулися до Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби з вимогою негайно надати відомості про перебування цих осіб на території України, щоб отримати фактичні докази. Сподіваємося, що це дасть підстави для ЦВК скасувати рішення про їх реєстрацію кандидатами в депутати. Наша партія зробить все можливе, аби не допустити проросійського реваншу в Україні!"