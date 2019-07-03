Выборы2019

Выборы

18:21 03.07.2019

Партия "Голос" против отмены закона о люстрации и настаивает на усилении люстрационного механизма

2 мин читать
Партия "Голос" против отмены закона о люстрации и настаивает на усилении люстрационного механизма

Партия "Голос" выступает против отмены закона о люстрации и настаивает на усилении механизма люстрации, говорится в заявлении партии, обнародованном в среду.

"Закон о люстрации должен очистить и защитить Украину от старой политики. Если КСУ признает закон неконституционным, мы будем настаивать на принятии нового закона - он должен быть таким, чтобы никто не мог поставить под сомнение его применение", - говорится в заявлении.

В партии подчеркивают, что люстрация была одним из ключевых требований и одним из ключевых достижений Майдана, а публичный отказ государства под любыми предлогами от люстрации чиновников времен экс-президента Виктора Януковича является категорически неприемлемым. "Мы настаивали, настаиваем и будем настаивать на люстрации как действенном механизме очистки власти", - подчеркивают в "Голосе".

В политической силе призывают как можно скорее снять основания для рассмотрения закона в Конституционном суде и защитить процедуру люстрации. "Президент должен призвать КСУ отложить решение о люстрации и призвать парламент в ближайшее время провести внеочередное заседание и рассмотреть законопроект 2695, который учитывает замечания Венецианской комиссии, чтобы снять любые вопросы в конституционности закона. Верховная Рада, не дожидаясь призыва президента, должна самостоятельно инициировать внеочередное заседание и принять закон 2695 после его доработки профильным комитетом", - предлагают в партии.

В заявлении "Голоса" также призвали принять участие в акции протеста против отмены закона о люстрации, запланированной под зданием Конституционного суда 4 июля.

Как сообщалось, в 2015 году с представлениями о конституционности закона "Об очищении власти" в КС обратились Верховный суд Украины, который подал два представления, и 47 народных депутатов. Все три представления объединены в одно конституционное производство.

Теги: #люстрация #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:13 03.07.2019
Партия "Голос" против отмены закона о люстрации и настаивает на усилении люстрационного механизма

Партия "Голос" против отмены закона о люстрации и настаивает на усилении люстрационного механизма

14:14 03.07.2019
Большинство сторонников "Евросолидарности" и "Голоса" поддерживают введение миротворцев на оккупированные территории Донбасса

Большинство сторонников "Евросолидарности" и "Голоса" поддерживают введение миротворцев на оккупированные территории Донбасса

16:18 02.07.2019
Во Львове неизвестные напали на волонтеров партии "Голос" и помещение "Коворкинга змин", сообщили в политсиле

Во Львове неизвестные напали на волонтеров партии "Голос" и помещение "Коворкинга змин", сообщили в политсиле

16:31 29.06.2019
Вакарчук призвал своих сторонников становиться наблюдателями от партии "Голос" на парламентских выборах

Вакарчук призвал своих сторонников становиться наблюдателями от партии "Голос" на парламентских выборах

18:34 28.06.2019
Партия "Голос" в рамках акции "взяла Раду в свои руки"

Партия "Голос" в рамках акции "взяла Раду в свои руки"

18:31 28.06.2019
Партия "Голос" в рамках акции "взяла Раду в свои руки"

Партия "Голос" в рамках акции "взяла Раду в свои руки"

10:39 27.06.2019
"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

10:36 27.06.2019
"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

"Слуга народа" и "Голос" и еще три партии проигнорировали выборы в ОТГ 30 июня

10:32 27.06.2019
"Голос" отзывает кандидата-мажоритарщика в Львовской области после внутренней проверки

"Голос" отзывает кандидата-мажоритарщика в Львовской области после внутренней проверки

10:28 27.06.2019
"Голос" отзывает кандидата-мажоритарщика в Львовской области после внутренней проверки

"Голос" отзывает кандидата-мажоритарщика в Львовской области после внутренней проверки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария, а не регистрировать их

Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

ЦИК по решению Верховного суда зарегистрировала Шария и Евтухова кандидатами на выборах в Раду по списку "Партии Шария"

ЦИК по решению Верховного Суда зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Донецкой области

В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

ПОСЛЕДНЕЕ

Юлия Тимошенко: Будем энергетичести независимыми - тирифы всегда будут справедливыми

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко написал письма 18-ти руководителям Евросоюза и главам стран, а также правительствам-членам ЕНП

Юлия Тимошенко: Нужно использовать уникальность малых городов как капитал для их развития

"Европейская Солидарность" требует от ЦИК аннулировать регистрацию Клюева и Шария кандидатами в депутаты

Вокалистка группы КАZKA обратилась к Зеленскому из-за кандидата в Харькове

Нардепа Святаша забросали яйцами после эфира на телевидении в Харькове

В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария, а не регистрировать их

Стефанчук: идея достойного и богатого украинца может объединить нацию

Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Новинский: для мира и выполнения Минских соглашений необходим новый состав парламента

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА