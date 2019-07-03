Вокалистка группы КАZKA обратилась к Зеленскому из-за кандидата в Харькове

Вокалистка группы КАZKA харьковчанка Александра Зарицкая обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации с гражданством иностранного государства кандидата в депутаты от «Слуги народа» Александра Куницкого. Она считает, что Куницкий не имеет законного права представлять партию на парламентских выборах.

Видеообращение к президенту Украины Александра Зарицкая опубликовала на своей странице в Instagram.

«Уважаемый Владимир Александрович! Господин президент! Я сейчас обращаюсь к вам как представитель молодежи и как харьковчанка. Я ваш избиратель. Очень вас прошу разобраться с ситуацией по Куницкому Александру. Он имеет другое гражданство, и об этом знает вся страна. Он не имеет права представлять вашу партию. Это неправильно и это незаконно», - заявила вокалистка группы КАZKA.

Александр Куницкий баллотируется в народные депутаты по 169 мажоритарному округу Харькова от партии «Слуга народа». 30 июня на заседании Центральной избирательной комиссии заявили о том, что получили документы, подтверждающие пересечение государственной границы Украины Александром Куницким по иностранному паспорту. «Если комиссии становятся известными основания для утраты лицом права быть избранным народным депутатом, то ЦИК отменяет регистрацию такого кандидата», - заявила тогда член ЦИК Ольга Желтова.