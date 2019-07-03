Против лидера гонки на 25 округе в Днепре пытались применить "клона" - СМИ

На 25-округ Днепра (Чечеловский и часть Амур-Нижнеднепровского районов) пытался пробиться "клон", чтобы принять участие в досрочных выборах в Раду и оторвать голоса избирателей у кандидата в народные депутаты Украины Максима Павловича Курячего, который на данный момент является лидером предпочтений избирателей, сообщает Обозреватель.

С начала Центральная избирательная комиссия официально отказала "клону", поскольку его документы содержали неправдивые данные. Недавно "клон" попытался тайно в судебном порядке добиться права участия в выборах.

28 июня он через адвоката обратился в шестой апелляционный административный суд в городе Киеве с иском к ЦВК (о признании незаконным и отмене постановления ЦВК об отказе ему в регистрации кандидата в народные депутаты по 25 одномандатному округу Днепропетровской области).

Заседание состоялось на следующий день. По результатам рассмотрения иска судьи вынесли решение, по которому ему было отказано в удовлетворение его иска и как следствие постановление ЦВК об отказе в регистрации признано правомерным.

Как сообщил источник издания в суде, адвокат заявителя предоставил документы, которые вызвали у судей сомнения в их подлинности.

Ранее СМИ писали о том, что было возбуждено 2 уголовных дела против команды Загида Краснова, которые организовали процесс поиска и вербовки "технических" кандидатов-"клонов" для дальнейшей регистрации на 25 округе за денежное вознаграждение.

Речь идет об Анне Мосьпан (активисте организации и одноименной партии Загида Краснова "Громадська сила"), которая выступала основным переговорщиком, а также ныне действующем районном депутате АНД района от той же "Громадской силы" Олеге Зинченко, который сопровождал ее во время передвижения по области во время поисков таких людей.