Аваков направил в ЦИК письмо о снятии Андрея Клюева с парламентских выборов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел совещание с подразделениями МВД, в результате чего направил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) письмо относительно снятия кандидатуры экс-главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева с внеочередных парламентских выборов 21 июля в Верховную Раду.

"…провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по ситуации. По результатам - направил на ЦИК письмо. Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", - написал Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук.

В этом письме указано, что гражданин Клюев в 2014 г. покинул Украину вместе с бывшим президентом Виктором Януковичем и на протяжении пяти лет не проживал на ее территории и не пересекал ее государственную границу.

Как сообщалось, 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Андрею Клюеву (округ №46, Донецкая область).

Клюев подозревается в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить специальное досудебное расследование в его отношении. На 26 июня он вызван на допрос в качестве подозреваемого. По информации СБУ, в настоящее время Клюев живет в РФ.

Верховный суд отменил отказ Центризбиркома в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.