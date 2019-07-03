ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на телевидении и радио

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) распределила политическим партиям по 60 минут для проведения предвыборной агитации на общенациональном канале "Суспильне телебачення" и "Суспильне радио".

Как сообщает пресс-служба Центризбиркома, время будет предоставляться в два этапа, равными частями, по 30 минут.

Также ЦИК обратилась в Министерство финансов с предложением предусмотреть в проекте Государственного бюджета Украины на 2020г. для Центральной избирательной комиссии новую бюджетную программу "Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины". ЦИК предлагает Минфину предусмотреть расходы по этой программе в сумме 2,253 42 млрд. грн.

Кроме того ЦИК зарегистрировала еще 32 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г.

19 - от Всемирного конгресса украинцев, 13 - от Украинского конгрессионного комитета Америки.