Вадим Новинский и Сергей Сажко передали в Администрацию президента петицию бастующих горняков Селидово и Угледара

Бастующие из-за невыплат зарплат горняки Селидово и Угледара передали фракции ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК петицию, обращенную к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в катастрофическую финансовую ситуацию, сложившуюся на большинстве государственных шахт, сообщает официальный сайт партии. Трудовые коллективы шахт «Южнодонбасская № 1» и государственного предприятия «Селидовуголь» вышли на акции протеста из-за задержек по выплатам заработных плат в несколько месяцев. Горняки обратились за помощью и поддержкой к народным депутатам.



В частности, в обращении к президенту горняки просят выплатить задолженность, наладить своевременную выплату зарплат согласно законодательству Украины и коллективных договоров, отменить дискриминационную норму трудового законодательства, разделившую коллективы шахт на промышленную и непромышленную группы, что отражается на сроках и размерах выплат заработанных средств.



«Мы пришли сюда, чтобы передать в Администрацию президента Украины требования шахтеров госпредприятия «Селидовуголь» и шахты «Южнодонбасская-1» о том, что зарплату необходимо выплачивать вовремя и вернуть все те льготы, которые были прописаны в Законе «О престижности шахтерского труда». Этот закон необходимо возобновить. Горняки также требуют повышения заработных плат до достойного уровня, как минимум на 50%. Но главное их требование – выплата задолженности. Нельзя забирать у шахтеров их право на жизнь», - заявил народный депутат Украины от ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Сергей Сажко.



По мнению оппозиционеров, системное решение проблемы горняков заключается также и в срочной модернизации шахт, находящихся в государственной собственности и возобновлении действия Закона Украины «О престижности шахтерского труда».