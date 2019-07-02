Смешко: Украина должна себя вести как США - защищать свои интересы и независимость

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Сьогодні в тренді – захист власних інтересів, аналізує в своєму блозі результати саміту «Великої двадцятки», що пройшов в японському місті Осака наприкінці червня лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко.

«Напруга у торгівлі та геополітиці зросла» – ці слова із заключної Декларації лідерів країн «Великої двадцятки» є своєрідною квінтесенцією і сьогоднішньої ситуації в світі, і настроїв на цьогорічному саміті країн G20 (об’єднує індустріально розвинуті країни, що виробляють 85% світової продукції), який проходив 28-29 червня в місті Осака, Японія.

Як й попередні міжнародні форуми, ця зустріч була сфокусована на найбільш важливих питаннях глобальної економіки. Однак, щоб розібратися, що саме відбувалося в Осаці, слід згадати минулорічну зустріч «Великої двадцятки» в Буенос-Айресі. Адже тоді у світі її очікували насамперед тому, що в столиці Аргентині мала пройти довгоочікувана американсько-китайська зустріч. Всі також добре розуміли, що саме від переговорів лідерів США та Китаю залежатимуть не лише тренди сучасної міжнародної торгівлі, а й розвиток світової економіки у цілому.

Як відомо, тоді сторонам вдалося домовитися про те, що запровадження нових торговельних тарифів буде відкладено на 90 днів і погодитись на продовження переговорів з цього питання (запроваджені на той час тарифи на китайський імпорт в США становили 250 мільярдів доларів США, а імпорт зі США в КНР було обкладено тарифами на солідну суму у 130 мільярдів доларів). Також відомо, що непрості перемовини між Вашингтоном і Пекіном тривали аж до початку травня цього року і завершилися невдачею.

Більшість політиків та інвесторів у світі сходяться на думці, що торгівельна війна між США та Китаєм є негативним чинником для глобальної економіки і несе непередбачуваність та нестабільність. Очікується сповільнення темпів економічного розвитку низки країн-регіональних важковаговиків. Цікаво, що попри постійну браваду і пропаганду економічних звершень, Росія за прогнозами об’єктивних експертів, матиме жалюгідні 0,8% зростання ВВП у 2019 році.

Тим часом, за наявною інформацією в рамках зустрічі в Японії Вашингтон і Пекін все ж таки найшли можливість домовитись про відновлення двосторонніх торговельних перемовин. Однак, при цьому обидві сторони безумовно жорстко відстоюватимуть свої інтереси. Безсумнівно, попри заявлену налаштованість на розбудову «вільного, чесного, недискримінаційного, транспарентного, передбачуваного та стабільного торговельного і економічного середовища» (теза зі згаданої Декларації), таким же чином діятимуть й інші країни-учасники світового ринку, зокрема й ті, що брали участь у цьогорічному саміті «Великої двадцятки».

Тому, у сучасному надпрагматичному світі слід покладатися насамперед на себе. Це дуже точно сформулював свого часу віце-президент США Майк Пенс, звертаючись до учасників минулорічного форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС): «Захищайте ваші інтереси. Зберігайте вашу незалежність. Завжди надавайте пріоритет інтересам вашої країни, як це робить Америка». І хоча ні для кого не було секретом, що він звертався до держав – членів АТЕС із закликом протистояти насамперед впливам з боку Китаю, ця порада здається не була б зайвою і для сьогоднішньої України.

Київ має нарешті не лише задуматися над розвитком взаємовигідного економічного співробітництва з країнами Європи, але й активно просувати продукцію вітчизняних виробників на інших ринках – саме такою є сьогоднішня позиція партії «Сила і Честь».

Питання захисту українських торговельно-економічних інтересів треба обов’язково включати до тез на переговори з представниками іноземних країн на усіх рівнях, включаючи найвищі, так, як це відверто й постійно роблять інші держави. Чому, наприклад, державний секретар США Майкл Помпео постійно говорить з іншими главами зовнішньополітичних відомств про допуск американських товарів на їхні ринки, а від українських можновладців ми про це чуємо не так часто?

Слід також нарешті започаткувати діяльність українського національного кредитно-фінансового агентства сприяння експорту. Такого, як, зокрема, кредитно-експортне агентство Канади (Canada’s export credit agency), що надає фахове сприяння канадським компаніям у розширенні їхніх бізнес-можливостей на міжнародних ринках.

Лише такі, а також інші системні кроки, на переконання партії «Сила і Честь» забезпечать і сталий економічний розвиток, і постійне збільшення робочих місць, і належне місце України в Європі та світі.