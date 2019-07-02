Парубий отменил приглашение для ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду: Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора

(обновленная и расширенная новость от 17.23, изменен источник информации)

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине, назначенными на 21 июля.

"Подписал письмо к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилианы Мори Паскье об отзыве моего приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередных парламентских выборах. Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны (президента РФ Владимира – ИФ) Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - не допустимо", - написал во вторник вечером на своей странице в соцсети Фейсбук Парубий.

Спикер Верховной Рады также опубликовал фотокопию соответствующего письма, в котором пояснил Паскье, что вынужден был принять такое решение с учетом ситуации, которая сложилась в Ассамблее относительно возвращения российской парламентской делегации к участию в работе организации "без существенных подвижек в выполнении Российской Федерацией 7-ми резолюций ПАСЕ".

Как сообщалось, 25 июня после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации, украинская делегация обратилась к украинским властям с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае подтверждения ПАСЕ полномочий российской делегации будет целесообразно, чтобы Верховная Рада отозвала приглашение для Ассамблеи быть наблюдателями на парламентских выборах в Украине, а Парубий заявил, что "мы не можем допустить, чтобы на украинских парламентских выборах были представители страны-агрессора, чтобы они судили и определяли демократичность украинских выборов".

1 июля парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии. Комитет также обратился к Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля.