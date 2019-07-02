Рада рассмотрела половину поправок к Избирательному кодексу

К концу вечернего пленарного заседания украинского парламента во вторник народные депутаты прошли половину поправок ко второму чтению проекта Избирательного кодекса (3112-1).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник Верховная Рада продолжила рассматривать правки на пленарных заседаниях. За время рассмотрения законопроекта во втором чтении нардепы прошли уже около 2,3 поправок из почти 4,6 тыс.

В первом чтении парламент одобрил законопроект в ноябре 2017 года. Во втором чтении депутаты начали его рассматривать 6 июня 2019 года.