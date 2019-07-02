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19:27 02.07.2019

Игорь Смешко - миссии ОБСЕ: Вмешательство России в выборы в Украине происходит постоянно

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В Україні відкрито діють політичні сили, які є п’ятою колоною Росії, заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко під час зустрічі з представниками Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ на чолі з послом Альбертом Йонсоном у вівторок.

У ході зустрічі Ігор Смешко також звернув увагу дипломатів на концентрацію засобів масової інформації в руках одного власника, що є великою проблемою для партії, оскільки політичні сили позбавлені можливості повноцінно та широко доносити свою позицію виборцям.

Крім того, лідер партії «Сила і Честь» зазначив, що через брак спостерігачів та членів виборчих комісій політичній силі не вдалося захистити голоси виборців на президентських виборах і частину голосів виборців, які віддали за нього, просто переклали до бюлетенів інших кандидатів.

Ігор Смешко також повідомив місію ОБСЄ, що партія виступає за скасування мажоритарної складової та проведення виборів за відкритими партійними списками.

Теги: #сила_и_честь #смешко
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