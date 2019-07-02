Парубий об отводе сил в Станице Луганской: Я считаю это шагом к капитуляции, а не шагом к миру

Председатель Верховной Рады, второй номер в списке партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий считает неправильным шагом отвод сил и средств в районе Станицы Луганской.

"Я скажу свою личную позицию, я считаю, что отвод войск со Станицы Луганской – это неправильный шаг. Так как даже когда апеллируют к каким-то договоренностям, то там был целый ряд пунктов, и первый из них, это прекращение огня. В то время, когда убивают наших военных каждый день, в то время, когда сегодня произошла большая трагедия и погибли наши военные на передовой, была обстреляна медицинская скорая, я считаю это шагом к капитуляции, а не шагом к миру", - сказал Парубий в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской станет первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе.