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07:14 02.07.2019

Стефанчук по заявлению Богдана о русском языке как региональном для Донбасса: Это следует трактовать как его личную позицию

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Стефанчук по заявлению Богдана о русском языке как региональном для Донбасса: Это следует трактовать как его личную позицию

Представитель президента Украины в Верховной Раде, второй номер избирательного списка "Слуги народа" Руслан Стефанчук заявляет, что позицию руководителя Офиса президента Андрея Богдана о русском языке как региональном для Донецкой и Луганской областей необходимо трактовать как его личное мнение.

"Это однозначно, мне кажется, следует трактовать как личную позицию Андрея Богдана, так как она не совсем коррелируется с тем, что заявлено в программе нашей партии. Так как для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, в соответствии с которой единственным государственным языком Украины является украинский язык", - сказал Стефанчук в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Ранее Богдан высказал мнение о предоставлении регионального статуса для русского языка на Донбассе.

После чего, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что считает идею русского языка как регионального направленной на искусственное разделение украинцев.

Теги: #язык #выборы
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