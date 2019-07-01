Выборы2019

Выборы

18:51 01.07.2019

Олег Винник поддерживает Аграрную партию и вместе с ее лидером Поплавским начинает тур по Украине

1 мин читать
Олег Винник поддерживает Аграрную партию и вместе с ее лидером Поплавским начинает тур по Украине

Украинский певец Олег Винник поддерживает Аграрную партию Украины и вместе с лидером этой политической силы Михаилом Поплавским (первый номер списка на выборах в Верховную Раду) начинает тур по стране.

"Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим. (...) Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а наоборот, наше село стало европейским", - сказал певец в эфире одного из телеканалов, цитирует его пресс-служба Аграрной партии Украины.

По информации пресс-службы, Винник вместе с Поплавским начинают тур по регионам Украины в поддержку Аграрной партии. Первая встреча с избирателями состоится 4 июля в городе Фастов (Киевская обл.).

Аграрная партия Украины выдвинула ректора Киевского национального университета культуры и искусств, народного депутата Украины (группа "Воля народа") Михаила Поплавского первым номером своего списка на парламентских выборах.

Теги: #винник #аграрная_партия #поплавский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:49 01.07.2019
Олег Винник поддерживает Аграрную партию и вместе с ее лидером Поплавским начинает тур по Украине

Олег Винник поддерживает Аграрную партию и вместе с ее лидером Поплавским начинает тур по Украине

13:28 09.06.2019
Михаил Поплавский возглавил список Аграрной партии

Михаил Поплавский возглавил список Аграрной партии

11:17 04.06.2019
Аграрная партия Украины впервые идет на выборы в Раду

Аграрная партия Украины впервые идет на выборы в Раду

16:12 13.05.2019
ВСК по расследованию хищений в оборонной сфере подведет итоги своей работы 28 мая

ВСК по расследованию хищений в оборонной сфере подведет итоги своей работы 28 мая

17:01 24.04.2019
Паспортизация РФ жителей ОРДЛО лигитимизирует российскую агрессию – руководство комитета Рады по нацбезопасности

Паспортизация РФ жителей ОРДЛО лигитимизирует российскую агрессию – руководство комитета Рады по нацбезопасности

16:58 11.04.2019
На закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2019г предусмотрено 11,5 млрд грн

На закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2019г предусмотрено 11,5 млрд грн

16:49 13.03.2019
ВСК по расследованию хищений в ВСУ 14 марта рассмотрит вопрос о самолетах МиГ-29 - Винник

ВСК по расследованию хищений в ВСУ 14 марта рассмотрит вопрос о самолетах МиГ-29 - Винник

15:39 20.02.2019
Генпрокуратура сообщила об открытии дела по статье "госизмена" в связи с подрывом обороноспособности Украины – нардеп

Генпрокуратура сообщила об открытии дела по статье "госизмена" в связи с подрывом обороноспособности Украины – нардеп

17:33 03.01.2019
Глава Аграрной партии Скоцик подал в ЦИК документы кандидата в президенты

Глава Аграрной партии Скоцик подал в ЦИК документы кандидата в президенты

17:31 03.01.2019
Лидер Аграрной партии Скоцик подал в ЦИК документы кандидата в президенты

Лидер Аграрной партии Скоцик подал в ЦИК документы кандидата в президенты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

Вакарчук раскритиковал трудоустройство Портнова на юрфаке Киевского национального университета им.Шевченко

Зеленский провел встречу с патриархом Филаретом и встретится с главой УПЦ (МП) Онуфрием

ЦИК приняла протоколы всех 199 окружкомов об итогах второго тура выборов президента Украины

Решением о паспортизации жителей Донбасса РФ признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта – заявление команды Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Стефанчук считает необходимым принять в новой Раде закон об оппозиции

ИНТЕРВЬЮ - Новинский: для мира и выполнения Минских соглашений необходим новый состав парламента

"Евросолидарность" хочет узнать позицию Зеленского относительно русского языка как регионального на Донбассе и о двухпалатном парламенте

Юрий Бойко: Наша задача – чтобы «скорая помощь» приезжала по каждому вызову

Мураев назвал место и время дебатов с Бойко

Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду

"Евросолидарность" призывает Зеленского провести заседание СНБО для противодействия "возвращению в политику" окружения Януковича

"Евросолидарность" обжаловала в суде решение Харьковского горсовета о возвращении проспекту имени Жукова

Климкин уходит в политический отпуск и призывает присоединяться к его команде

Семь партий имеют шансы пройти в Раду – опрос

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА