Олег Винник поддерживает Аграрную партию и вместе с ее лидером Поплавским начинает тур по Украине

Украинский певец Олег Винник поддерживает Аграрную партию Украины и вместе с лидером этой политической силы Михаилом Поплавским (первый номер списка на выборах в Верховную Раду) начинает тур по стране.

"Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим. (...) Мне хочется, чтобы наша сельская молодежь не уезжала в Европу, а наоборот, наше село стало европейским", - сказал певец в эфире одного из телеканалов, цитирует его пресс-служба Аграрной партии Украины.

По информации пресс-службы, Винник вместе с Поплавским начинают тур по регионам Украины в поддержку Аграрной партии. Первая встреча с избирателями состоится 4 июля в городе Фастов (Киевская обл.).

Аграрная партия Украины выдвинула ректора Киевского национального университета культуры и искусств, народного депутата Украины (группа "Воля народа") Михаила Поплавского первым номером своего списка на парламентских выборах.