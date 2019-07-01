Мураев назвал место и время дебатов с Бойко

Лидер "Оппозиционного блока" Евгений Мураев призвал руководителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко провести дебаты в пятницу, 5 июля, в 22:00 по адресу: г. Киев, улица Жилянская 101а. Соответствующее обращение Мураев обнародовал на своей странице в Facebook.

По словам Мураева, Бойко, как первый номер в списке ("Оппозиционной платформы – За Жизнь", - Ред.), не может не понимать, что на своем имени и авторитете он тащит в парламент отъявленных нацистов и мерзавцев из команды Порошенко.

"Я прошу его прийти и объяснить это людям так же, как он, наверняка, оправдывает это самому себе. Конечно, если оправдание подобному вообще существует", - отметил лидер "Оппозиционного блока".

Мураев напомнил, что давал Бойко неделю на выбор места и времени проведения дебатов, однако до сих пор не получил ответа.

"Вы прячетесь, так же как прячете в своих списках людей Порошенко и откровенных нацистов. Мы не позволим вам вернуть их к власти. Я буду ждать вас в эту пятницу, в 10 часов вечера по адресу: г.Киев, улица Жилянская 101а. Приходите, пусть люди разберутся, кто из нас настоящая оппозиция", - заявил Мураев, обращаясь к Бойко.