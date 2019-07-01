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15:51 01.07.2019

"Евросолидарность" призывает Зеленского провести заседание СНБО для противодействия "возвращению в политику" окружения Януковича

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"Евросолидарность" призывает Зеленского провести заседание СНБО для противодействия "возвращению в политику" окружения Януковича

В партии "Европейская солидарность" призывают президента Украины Владимира Зеленского провести заседание Совета национальной безопасности Украины для выработки механизмов противостояния "возвращению в политику" лиц из окружения сбежавшего президента Виктора Януковича.

"Я призываю президента Зеленского созвать СНБО, чтобы рассмотреть, каким образом можно противодействовать прецедентам, когда … уже целый перечень лиц, коррупционных деятелей времен Януковича возвращаются в Украину, те, которые были в бегах и скрывались от украинского правосудия… возвращаются в Украину решениями судов", - сказала кандидат в депутаты от "Евросолидарности" Татьяна Черновол на брифинге в понедельник в Киеве.

Черновол подчеркнула, что подобные решения судов угрожают национальной безопасности.

Она напомнила, что Верховный суд отменил отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах экс-главы администрации президента Украины времен Януковича Андрея Клюева.

Как сообщалось, 23 июня, ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Андрею Клюеву (округ №46, Донецкая область).

Клюев подозревается в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить специальное досудебное расследование в его отношении. На 26 июня он вызван на допрос в качестве подозреваемого. По информации СБУ, в настоящее время Клюев живет в РФ.

Народный депутат Черновол входит во фракцию "Народный фронт" в восьмом созыве Верховной Рады. Баллотируется в народные депутаты по списку партии "Европейская солидарность" (№27).

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся 21 июля.

Теги: #черновол #евросолидарность
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