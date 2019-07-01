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13:45 01.07.2019

Климкин уходит в политический отпуск и призывает присоединяться к его команде

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Климкин уходит в политический отпуск и призывает присоединяться к его команде

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что уходит в политический отпуск и призвал присоединяться к его команде тех, кого не устраивает "политический бардак".

"Любые внутренние дискуссии должны усиливать нас и ослаблять Россию, поэтому вне зависимости от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Думаю, это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск", - сказал он в видеообращении, обнародованном на его странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По словам министра, сейчас пришло время для того, чтобы строить настоящую политическую команду.

"Всех, кого не устраивает современный политический бардак, адресую призыв – присоединяйтесь", - добавил Климкин.

При этом министр добавил, что внутри страны все едины в желании освободить украинских моряков, заложников, политических заключенных.

"Одновременно должны понимать, какую ловушку нам пыталась подсунуть Россия – опозорить наших моряков, делать вид, что они совершили преступление, судить их по российским законам, фундаментально ослабить нашу позицию относительно оккупированного Крыма и судебных исков", - добавил глава МИД.

Теги: #климкин #отпуск #выборы
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